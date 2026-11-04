Ordino aposta per rehabilitar edificis en desús per impulsar habitatge assequible davant la manca de sòl «consolidat»

La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha defensat la necessitat d’elaborar uns estudis de càrrega nacionals per disposar d’una visió global de la capacitat de creixement del país, després que el Govern hagi presentat les conclusions dels estudis parroquials. En aquest aspecte Coma considera que cal fer un segon pas i complementar les anàlisis de cada territori. «Els estudis de càrrega de cadascuna de les parròquies també influeixen en el conjunt del país», ha assenyalat, tot recordant que aquesta proposta ja s’ha plantejat en diverses reunions de cònsols.
Pel que fa al projecte de llei d’incentius a l’habitatge assequible, ha reiterat el suport del comú a la iniciativa i ha defensat que totes les administracions han de contribuir a fer-la atractiva per als propietaris. En aquest sentit, ha recordat que els comuns disposaran de marge per decidir quines bonificacions apliquen i que Ordino haurà de determinar com aprofita aquesta possibilitat. Tot i això, ha reconegut que «disposem de poc terreny consolidat. El nostre problema és aquest, hi ha gairebé més terreny urbanitzable que consolidat», un fet que podria dificultar la implantació de noves promocions.
«Els estudis de càrrega de cadascuna de les parròquies també influeixen en el conjunt del país» – Maria del Mar Coma
Davant d’aquest escenari, ha apuntat que una de les possibles vies per impulsar habitatge assequible a la parròquia podria passar per la rehabilitació d’edificis existents, especialment habitatges que no estiguin en bones condicions o bordes antigues actualment en desús, com també la reconversió d’edificacions que actualment tenen altres usos. «Seria una ajuda per al propietari i, finalment, també per al país», ha apuntat.
Finalment, i respecte al POUP, ha explicat que la Comissió Tècnica d’Urbanisme ja n’ha donat el vistiplau i que ara el procediment està pendent de la resolució dels recursos administratius presentats a la Batllia. En total, se n’han interposat una vintena, dels quals se n’han resolt tres. Així, encara en queden 17 pendents, tot i assegurar que les resolucions dictades fins ara han estat favorables al comú.