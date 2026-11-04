El relleu generacional no pot esperar

El relleu generacional al sector sanitari és un problema que Andorra no es pot permetre continuar ajornant. Les advertències del Col·legi de Metges posen sobre la taula una realitat preocupant: una part dels professionals continua exercint més enllà de l’edat de jubilació, mentre que la incorporació de nous facultatius no garanteix, per si sola, la cobertura de les necessitats assistencials. No es tracta de contraposar generacions ni de qüestionar les diferents maneres d’entendre la professió. El debat no és qui treballa més, sinó com garantir una atenció sanitària suficient i de qualitat quan els professionals veterans es retirin. I això exigeix anticipació, planificació i una política de captació capaç de respondre a les necessitats reals del país. L’augment de població afegeix pressió a un sistema que necessita mirar més enllà de les urgències immediates. Esperar que les jubilacions es produeixin per començar a buscar substituts seria una irresponsabilitat. El relleu generacional no es resol improvisant, sinó amb decisions que s’han de prendre avui.