El relleu generacional posa en alerta el sector mèdic del país: caldran fins a tres facultatius per poder substituir-ne un

El relleu generacional és, des de fa anys, un dels principals reptes que afronten molts sectors laborals del país, i el mèdic no n’és una excepció. L’envelliment d’una part dels facultatius, les dificultats per captar nous professionals o els canvis en la manera d’entendre la professió formen un còctel molotov que ‘dibuixa’ un escenari que, sota el parer del Col·legi Oficial de Metges d’Andorra, fa cada vegada més difícil garantir la seva continuïtat. «Els metges d’abans, més a prop de l’edat de jubilació, tenien una vida plenament lligada a la medicina, culturament parlant», ha asserit el president de l’entitat, Albert Dorca, en una entrevista amb El Periòdic, considerant que els professionals més joves prioritzen cada vegada més la conciliació familiar i personal.
«Els metges d’abans vivien i viuen per la medicina, i treballen moltíssimes hores. Els metges més joves, potser amb bon criteri, no crec que sigui una cosa dolenta, valoren molt la conciliació i el temps lliure, l’oci i la família», ha afegit Dorca, qui, de cara a exemplificar aquesta situació, ha remarcat que encara hi ha facultatius que mantenen jornades laborals especialment llargues. Una dinàmica que, segons el seu criteri, difícilment tindrà continuïtat amb els nous professionals: «Estem parlant que hi ha metges, encara a dia d’avui, que comencen a treballar a les set o les vuit del matí i acaben a les onze de la nit», insistint que «els metges més joves els agrada molt la medicina i estan molt ben formats, però tenen clar que treballen per viure».
La preocupació, doncs, és que aquesta manera més ‘diferent’ d’entendre la professió faci que arribi un punt que no sigui suficient incorporar un nou facultatiu per cada metge veterà que es retiri. «Quan alguns dels metges de la vella escola es jubilin, no podem canviar-ne un per un», ha alertat Dorca, abans d’afegir que «si en ve un, no podrà assumir tot el volum de visites que tindria. Probablement, en facin falta dos o tres per cadascun d’aquests». En aquest sentit, i pel que fa a les jubilacions que es podrien produir durant els pròxims anys, el president del COMA ha detallat que «tenim bastants metges per sobre de l’edat de jubilació. Ara mateix et diria que en tenim tres amb 75 anys i treballant, i bastants per sobre dels 65».
«Estan en plena forma, en ple ús de les seves facultats i esperem que segueixin molt temps perquè, a més, són metges molt vàlids i que han aportat molt al país», ha afegit Dorca. Tanmateix, i tot i aquest ‘reclam’, ha insistit que la preocupació pel relleu generacional no és nova, sinó que forma part de les dificultats que el sector arrossega des de fa anys: «Fa tres anys que no paro de dir-ho», tot recordant que la necessitat de substituir els metges que es jubilen s’hi afegeix l’augment de població i el canvi en les jornades laborals. «En necessitem més perquè som més població, i més perquè la manera de plantejar la jornada laboral de la secció jove del Col·legi de Metges probablement té més sentit que les jornades maratonianes que feien els metges abans», ha conclòs.