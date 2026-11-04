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Sergi Gil Bosch
Tasques d'embelliment

La Clota Verda es renova de dalt a baix amb unes voreres més amples, nous espais de descans i menys ‘velocitat’

La remodelació, amb una inversió de 940.000 euros, incorpora un sentit únic de circulació i permet ampliar el pati de l'Escola Andorrana

Ordino ha finalitzat, després de vuit mesos, els treballs de remodelació i embelliment de la Clota Verda. Una actuació que ha suposat una inversió de 940.000 euros i que pretenia dignificar l’espai públic, com també millorar la seguretat i la mobilitat dels residents de la zona amb la instal·lació de nous fanals, jardineres, papereres i l’ampliació de les voreres, entre altres elements. La intervenció també ha permès renovar l’enllumenat d’una de les entrades d’Ordino i millorar la connexió de la urbanització amb el centre del poble.

Un dels principals canvis és que s’ha implantat un únic sentit de circulació ascendent al carrer, juntament amb un ressalt, una reorganització que ha permès guanyar espai per als vianants i que respon a les queixes del veïnat, que afirmava que alguns vehicles circulaven amb excés de velocitat. «En el seu moment hi havia molts veïns que es queixaven que els vehicles circulaven molt de pressa. També s’ha fet un element per alentir la circulació dels vehicles. S’ha dignificat moltíssim la zona», ha assegurat la cònsol major, Maria del Mar Coma.

Addicionalment, la cònsol, durant la visita a la zona, ha explicat que la urbanització, construïda als anys vuitanta, tenia voreres molt estretes que dificultaven el pas, especialment per a la gent gran, els infants i les persones amb mobilitat reduïda. La renovació dels fanals també respon a una demanda dels veïns, ja que l’enllumenat era un dels més antics de la parròquia. En aquest sentit, Coma ha explicat que «aquí el que hem fet és això, canviar tot el que eren els fanals, que era una petició dels veïns, perquè eren fanals dels més antics que hi havia a tota la parròquia». A més, s’han habilitat dues zones de descans amb bancs i arbres, les quals permetran disposar de més espais d’ombra durant els mesos d’estiu.

Els treballs també han permès intervenir en uns terrenys de titularitat governamental situats entre la Clota Verda i la Plana dels Camps. Mitjançant un conveni amb l’Executiu, el comú ha netejat l’espai, ha construït un mur, ha arranjat i ampliat la vorera per garantir-ne la continuïtat i ha ampliat el pati de l’Escola Andorrana de segona ensenyança. Una ampliació que també respon a la manca d’espai que presentava el centre educatiu i que, segons Coma, s’emmarca en la voluntat de situar les persones al centre de les polítiques comunals.

En aquest sentit, la cònsol ha destacat que «l’escola ara disposarà d’un trosset de pati més gran, ja que també hi havia aquesta manca, i bé, jo penso que al final el que hem fet ha sigut un dels passos de la nostra política, que era posar les persones al mig de les polítiques». Pel que fa al repartiment dels treballs, Govern s’ha fet càrrec de l’asfaltatge i les reixes de tancament del recinte escolar, mentre que el comú ha assumit la resta de les intervencions. «L’obra havia sortit una miqueta millor de preu i hem pogut fer la zona de l’escola», ha declarat la cònsol major.

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