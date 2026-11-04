Una setantena de persones pendents d’acreditar el català, però sense més convocatòries previstes fins al gener

Govern no preveu convocar més exàmens extraordinaris de català abans d’acabar l’any, tot i la setantena de persones que, actualment, continuen a l’espera de poder acreditar el seu nivell de llengua (un requisit necessari per renovar segons quins permisos d’immigració). Així ho ha assegurat aquest dimecres, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre portaveu, Guillem Casal, qui ha defensat que l’Executiu ja ha ofert prou oportunitats per presentar-se a les proves, fent així un recordatori de la ‘cronologia’ seguida.
I és que, segons ha explicat, durant el 2026 s’han organitzat dues convocatòries ordinàries, una al gener i l’altra al juny, sense límit de places, i a les quals s’han afegit dues proves extraordinàries: al setembre, amb 150 places, i al novembre, amb 100. «Resulta que hi ha 70 persones que, majoritàriament, no s’han presentat en cap de les altres convocatòries i que ara sí que es volen presentar, quan han tingut quatre possibilitats o quatre moments durant aquest 2026 per fer-ho», ha etzibat el portaveu governamental, tirant d’ironia per afirmar que una nova prova ja seria considerada «extra-extra-extraordinària».
«Resulta que hi ha 70 persones que, majoritàriament, no s’han presentat en cap de les altres convocatòries i que ara sí que volen, quan han tingut quatre moments per fer-ho» – Guillem Casal
En aquest punt, però, la pregunta sembla clara: què passarà si algunes d’aquestes 70 persones veuen denegada la renovació del permís de residència i treball per no haver acreditat el nivell de català exigit? Per a Govern, o almenys per a Casal, la resposta també sembla ser bastant transparent: «Si se’ls hi denega per no poder acreditar el nivell de català suficient, no serà per una manca de disponibilitat o una manca de recursos que ha destinat l’Executiu. En tot cas, serà per una manca de responsabilitat d’aquests usuaris», ha afirmat el portaveu, tot i matisar que dins d’aquest grup d’afectats també hi ha persones que sí que s’han presentat a alguna de les proves anteriors celebrades enguany, però que no han aconseguit el nivell necessari per poder acreditar-se.
Ara el focus està posat, doncs, en la pròxima convocatòria ordinària, la qual està prevista per al gener del 2027, moment en què Govern considera que es podran canalitzar les sol·licituds pendents. «Cadascun dels administrats ha de conèixer els seus drets i les seves obligacions, i en aquest sentit Govern crec que ha sigut suficientment informador i també curós per donar el temps, la forma i la disponibilitat necessària», ha declarat Casal, qui també ha recordat, en aquest sentit, que els interessats també tenen la possibilitat de presentar-se als exàmens oficials de català fora de les fronteres d’Andorra.
«Si se’ls hi denega [el permís] per no poder acreditar el nivell de català suficient, no serà per una manca de disponibilitat o una manca de recursos que ha destinat l’Executiu» – Guillem Casal
Així doncs, i pel que fa a la nova convocatòria, les inscripcions s’obriran el 30 de novembre a les 09.00 hores i es tancaran el 10 de desembre a les 15.00 hores, mentre que les proves se celebraran els dies 15 i 22 de gener (per als nivells A1 i A2, al Centre d’Exàmens de Sant Julià de Lòria), i el 23 de gener (per als nivells B1, B2 i C1, a l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma). Val a dir que la convocatòria està oberta a majors de 16 anys i no tindrà límit de places per als candidats nacionals i residents, alhora que es reservaran 50 places per als no residents. Les dates de les proves orals es podran consultar a partir de l’1 de gener i els resultats es publicaran el 2 de març.