  • L'estació de FEDA. | FEDA
El Periòdic d'Andorra
Màxim històric

La punta de demanda elèctrica assoleix un nou rècord històric el dimecres 7 de gener i s’enfila fins als 133,6 MWh

El màxim consum es va registrar a les 10.00 hores, coincidint amb la baixada generalitzada de temperatures i una forta afluència turística

La punta de demanda elèctrica, el moment en què el consum d’electricitat al país assoleix els valors més elevats, va marcar un nou rècord històric el passat 7 de gener a les 10.00 hores, amb un registre de 133,6 MWh. El pic de consum va coincidir amb una baixada generalitzada de les temperatures arran del pas de la depressió Goretti i amb un període de forta afluència turística, un fet que consolida la tendència a l’alça dels màxims puntuals de consum dels darrers anys.

Els 133,6 MWh representen el valor més alt mai registrat, superant el rècord anterior, assolit el gener del 2024 en un context meteorològic similar, quan la punta de demanda es va situar en 132 MWh. Aquest increment recurrent dels pics de consum contrasta amb l’evolució global de la demanda elèctrica anual, que es manté en una fase de creixement sostingut però moderat, amb augments entorn del 2% anual, i encara per sota dels màxims històrics registrats entre el 2007 i el 2011, amb el punt més elevat l’any 2010.

En aquest context, FEDA disposa actualment d’una xarxa dimensionada per garantir l’absorció i el subministrament de l’energia necessària, fins i tot en situacions de punta de demanda. Així mateix, de cara a mantenir els nivells de qualitat del servei i anticipar l’evolució futura del consum, les inversions en les línies d’alta tensió i el projecte d’ampliació de la capacitat de la interconnexió amb Espanya es consideren elements clau per assegurar l’adaptació de la xarxa als reptes energètics dels pròxims anys.

