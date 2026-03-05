Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un dels gossos que es troben actualment al Centre de Protecció Caní. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Possible ampliació més enllà del 15 de març

La prova pilot del Centre de Protecció Caní suma fins a sis voluntaris més a la tarda i augmenta les sortides dels cans

Cardesín destaca que l’ampliació horària ha tingut una bona resposta i admet que “estem sorpresos”, mentre el centre analitza si manté el nou horari

La prova pilot d’ampliació horària al Centre de Protecció Caní, impulsada fins al 15 de març, està registrant una resposta positiva per part del voluntariat. Així ho ha explicat a EL PERIÒDIC el responsable del centre, Jesús Cardesín, qui ha assenyalat que la iniciativa ha permès reforçar les sortides diàries dels animals i ampliar les opcions perquè els voluntaris s’apropin al centre. Segons Cardesín, la mesura es va plantejar inicialment per donar resposta a una necessitat concreta i alhora provar si un horari més ampli podia facilitar la participació del voluntariat. “La iniciativa la vam fer pensant en una necessitat que hi havia”, ha indicat, tot recordant que la prova també ha estat possible gràcies a l’aportació de socis i donacions, els quals han permès reforçar l’equip amb una persona més. “Hem pogut fer l’esforç d’agafar una persona més per fer la prova”, ha afegit.

Durant aquest mes de funcionament, el centre ha detectat un increment de persones que s’acosten per passejar els gossos. Tot i que la participació varia segons el dia, Cardesín calcula que hi ha “tres o quatre voluntaris més al matí i cinc o sis a la tarda”, una situació que ha permès que els animals tinguin més oportunitats de sortir dels seus cubicles. “La gent ha reaccionat molt bé i està aprofitant l’allargament de les hores”, ha afirmat, afegint que la franja amb més afluència és la de la tarda, quan moltes persones ja han acabat la jornada laboral. “A partir de les 15.30 o les 16.00 hores es nota que la gent pot apropar-se”, ha assenyalat, remarcant que fins i tot alguns voluntaris que pleguen més tard “aprofiten per fer encara que sigui una última passejada”.

Un parell de gossos que es troben actualment al Centre de Protecció Caní. | Marvin Arquíñigo

Tot i que encara queden alguns dies per completar la prova pilot, des del centre fan una valoració positiva de l’experiència. “Estem sorpresos i contents al mateix temps”, ha indicat Cardesín, qui ha reconegut que ja esperaven una resposta favorable perquè feia temps que estudiaven aquesta possibilitat. La continuïtat de l’horari ampliat, però, encara s’ha de decidir. Segons ha explicat el responsable, l’entitat analitzarà el funcionament global de la prova abans de prendre una decisió definitiva. “Encara estem a temps dels últims dies que queden i s’ha de decidir”, ha remarcat, tot i que ha admès que “la voluntat és que continuï” si es pot mantenir el model amb el suport dels socis i donatius.

Cal destacar que, actualment, el centre acull 27 gossos, una xifra que Cardesín situa dins de la mitjana habitual. Durant l’últim mes han entrat quatre animals, una xifra molt similar a la registrada el mateix període de l’any passat, mentre que les adopcions es mantenen en una línia semblant. “Anem més o menys al mateix ritme dels altres anys”, ha apuntat. De fet, en aquests moments s’estan tramitant dues adopcions i, segons el responsable del centre, les dades des de principi d’any es mantenen dins de la mateixa tendència que en exercicis anteriors, amb una evolució força uniforme.

Un dels gossos que es troben actualment al Centre de Protecció Caní. | Marvin Arquíñigo

En paral·lel, el centre també ha hagut de conviure aquestes darreres setmanes amb les obres de la nova ETR que s’està construint en terrenys propers. Els nous tancats ja han començat a utilitzar-se, tot i que encara hi ha alguns ajustos pendents. “Per a nosaltres ara mateix són un desofec”, ha assenyalat Cardesín. Pel que fa a l’impacte de les obres en els animals, el responsable del centre admet que la presència de maquinària i camions pot suposar inicialment un canvi en l’entorn dels gossos. Tot i això, ha assegurat que la situació s’està desenvolupant amb normalitat. “De moment és un trasbals per als animals, però no hem tingut cap problema”, ha explicat, destacant el respecte mostrat pels treballadors de l’obra.

En aquest sentit, Cardesín ha indicat que els animals “es veuen relativament tranquils” i que, amb el pas dels dies, s’acaben adaptant als sorolls i al moviment de la maquinària. “Els gossos són animals de costums i al final s’acostumen al pas dels camions i als sorolls”, ha remarcat, assenyalant que aquests elements acaben formant part del seu entorn habitual. En conjunt, el responsable del centre considera que l’experiència de la prova pilot també ha posat de manifest la implicació de la ciutadania. “Sembla que Andorra té aquesta consciència cap als gossos del centre i aquesta voluntat de fer un pas endavant en solidaritat”, ha conclòs.

El Centre de Protecció Caní assenyala la crisi d’habitatge com una causa de renúncia a gossos d’edat avançada

