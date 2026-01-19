Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La presidenta de GosSOS, Audrey Montel; el director comercial d'Assegur, Toni Navarro, i el responsable del centre de protecció caní, Jesús Cardesín. | El Periòdic / A.O.G.
Arnau Ojeda Garcia
Balanç del 2025

El Centre de Protecció Caní assenyala la crisi d’habitatge com una causa de renúncia a gossos d’edat avançada

Cardesin detalla que actualment hi ha tres casos de propietaris que s’estan plantejant donar el gos en adopció per prohibicions a l’habitatge

El Centre de Protecció Caní ha alertat que els problemes d’habitatge s’han convertit en una de les principals causes de renúncia a gossos, una situació que afecta especialment animals d’edat avançada i que continua tensionant el sistema de protecció canina. Aquesta ha estat una de les principals conclusions del balanç del 2025, presentat en el marc de la renovació de l’acord de col·laboració entre el centre, l’associació GosSOS i l’asseguradora Assegur.

Segons ha explicat el responsable del Centre de Protecció Caní, Jesús Cardesin, les dades del 2025 mantenen la línia d’estabilització dels darrers dos anys, amb 68 entrades i 74 sortides de gossos, de les quals 54 han estat adopcions. Tot i això, ha advertit que l’any passat es va registrar un augment de gossos ancians estretament vinculat a la problemàtica de l’habitatge. “Ens trobem amb propietaris que es veuen obligats a renunciar al gos perquè el propietari del pis no els el permet, o amb persones grans que, per motius de salut, ja no se’n poden fer càrrec”, ha detallat.

En aquest sentit, Cardesin ha explicat que el centre continua negociant amb propietaris i immobiliàries per evitar que aquests animals acabin entrant al sistema de protecció, i ha revelat que actualment hi ha tres casos de propietaris que s’estan plantejant donar el gos en adopció per prohibicions a l’habitatge. “Són situacions complexes, perquè quan els gossos són grans, la gent tendeix a fixar-se més en els joves, fet que dificulta molt la seva sortida”, ha afegit.

Un altre dels punts clau exposats ha estat l’aposta per les cases d’acollida, especialment en els casos de gossos en el tram final de vida. La presidenta de GosSOS, Audrey Montel ha recordat que, arran de la renegociació del conveni amb el Govern, el sistema és ara més flexible per derivar animals a llars temporals. “El centre no és el lloc ideal perquè un gos passi els últims mesos de vida, per molt bons professionals que hi hagi”, ha afirmat, tot agraint el paper “emocionalment dur” de les famílies acollidores, que reben suport integral en alimentació i atenció veterinària.

Per incentivar l’adopció de gossos d’edat avançada, GosSOS es fa càrrec de diverses despeses i ofereix acompanyament amb educadors canins en casos de problemes de comportament, amb tres processos oberts en aquests moments. Per finalitzar amb les dades, mencionar que durant el 2025, han mort set gossos, tots ells ho han fet en cases d’acollida, fet que ha permès que passessin els últims mesos de vida en un entorn familiar. Actualment, el centre té 43 gossos al seu càrrec, 27 al mateix centre i 16 en famílies d’acollida.

En aquest context, Montel, ha celebrat la renovació de l’acord amb Assegur, destacant que la col·laboració “va molt més enllà d’un fet puntual”. “És una manera de reforçar la relació, donar més visibilitat a la causa i insistir en la responsabilitat que suposa tenir un animal”, ha remarcat. Per la seva banda, el director comercial d’Assegur, Toni Navarro, ha subratllat que el compromís amb el benestar animal s’ha de traduir en fets. En aquest sentit, l’asseguradora assumeix el cost del primer any d’assegurança de les mascotes adoptades, una despesa sovint desconeguda per les famílies, i dedica espais a les seves xarxes socials per donar visibilitat als gossos en adopció.

