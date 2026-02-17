La nova ETR del riu Runer arrenca amb una inversió de 50 milions i previsió d’entrar en funcionament durant el 2029

Les obres de la nova estació transformadora del riu Runer (ETR) s’han iniciat amb un pressupost de prop de 20 milions d’euros i una previsió de finalització l’any 2029. El projecte, el qual forma part d’una inversió global d’uns 50 milions si es té en compte també la nova línia i les modificacions a l’estació d’Adrall, ha estat presentat aquest dilluns com una infraestructura estratègica per al futur energètic del país. Així, la directora general de FEDA, Silvia Calvó, ha remarcat que es tracta d’“una infraestructura clau en la transició energètica i en la garantia de subministrament per part d’Espanya”. Calvó ha recordat que el projecte es va incorporar a la planificació energètica espanyola l’any 2006, però que diverses crisis van fer que quedés congelat. “Amb totes les gestions que s’han estat fent fins avui, el projecte esdevé una realitat”, ha afirmat.
La nova ETR permetrà gairebé triplicar la capacitat de la línia d’alta tensió amb Espanya, fet que, segons Calvó, assegura la demanda “a molt llarg termini”. “Ens permet assumir el creixement vinculat a la transició energètica, amb l’electrificació del transport i de la calor”, ha explicat. A més, ha subratllat que reforçarà la garantia de subministrament: “La demanda estarà assegurada al 100% tant del costat espanyol com del costat francès”, ha indicat, recordant que en incidències recents (com l’apagada elèctrica a Espanya l’abril de l’any passat) el país ja va poder garantir el servei gràcies a la connexió amb França.
Pel que fa a l’execució, el cap d’infraestructures de FEDA, Jordi Travé, ha detallat que la infraestructura transformarà la futura línia de 220 kilovolts procedent d’Espanya a 110 kilovolts. Els treballs s’estructuren en tres etapes: una primera fase d’excavació i sosteniment; la construcció d’una instal·lació integrada a l’entorn, i, finalment, la implantació dels equipaments elèctrics, principalment transformadors de potència i cablejat. “No es veurà cap transformador ni cap element elèctric; queda tot completament integrat en una edificació moderna i adaptada a l’entorn”, ha afirmat. En paral·lel, ha apuntalat que FEDA treballa en sinergies amb els veïns de l’entorn, especialment amb el Centre de Protecció Caní, per aprofitar terres i millorar espais adjacents.
Finalment, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Mobilitat i Transports, David Forné, ha assegurat que “avui podem dir que construïm el futur energètic d’Andorra”. Segons Forné, la nova ETR és “un pilar fonamental, imprescindible diria, per a aquesta transició energètica” basada en l’electrificació del transport i de l’edificació. En aquesta línia, ha recordat que la infraestructura se situa al punt final de l’extensió de la línia de 220.000 volts acordada amb Espanya, i ha felicitat FEDA “per aquest inici tan ràpid de les obres”, les quals, ha dit suposaran “un abans i un després” en la capacitat energètica del país.