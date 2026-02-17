Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • David Forné, Silvia Calvó i Jordi Travet, aquest dimarts durant la presentació de la nova ETR. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
“Una infraestructura clau”

La nova ETR del riu Runer arrenca amb una inversió de 50 milions i previsió d’entrar en funcionament durant el 2029

El projecte, que inclou tant la nova línia com les modificacions a l’estació d’Adrall, triplicarà l'actual capacitat d’interconnexió amb Espanya

Les obres de la nova estació transformadora del riu Runer (ETR) s’han iniciat amb un pressupost de prop de 20 milions d’euros i una previsió de finalització l’any 2029. El projecte, el qual forma part d’una inversió global d’uns 50 milions si es té en compte també la nova línia i les modificacions a l’estació d’Adrall, ha estat presentat aquest dilluns com una infraestructura estratègica per al futur energètic del país. Així, la directora general de FEDA, Silvia Calvó, ha remarcat que es tracta d’“una infraestructura clau en la transició energètica i en la garantia de subministrament per part d’Espanya”. Calvó ha recordat que el projecte es va incorporar a la planificació energètica espanyola l’any 2006, però que diverses crisis van fer que quedés congelat. “Amb totes les gestions que s’han estat fent fins avui, el projecte esdevé una realitat”, ha afirmat.

La nova ETR permetrà gairebé triplicar la capacitat de la línia d’alta tensió amb Espanya, fet que, segons Calvó, assegura la demanda “a molt llarg termini”. “Ens permet assumir el creixement vinculat a la transició energètica, amb l’electrificació del transport i de la calor”, ha explicat. A més, ha subratllat que reforçarà la garantia de subministrament: “La demanda estarà assegurada al 100% tant del costat espanyol com del costat francès”, ha indicat, recordant que en incidències recents (com l’apagada elèctrica a Espanya l’abril de l’any passat) el país ja va poder garantir el servei gràcies a la connexió amb França.

La primera fase dels treballs, d’excavació i sosteniment. | Marvin Arquíñigo

Pel que fa a l’execució, el cap d’infraestructures de FEDA, Jordi Travé, ha detallat que la infraestructura transformarà la futura línia de 220 kilovolts procedent d’Espanya a 110 kilovolts. Els treballs s’estructuren en tres etapes: una primera fase d’excavació i sosteniment; la construcció d’una instal·lació integrada a l’entorn, i, finalment, la implantació dels equipaments elèctrics, principalment transformadors de potència i cablejat. “No es veurà cap transformador ni cap element elèctric; queda tot completament integrat en una edificació moderna i adaptada a l’entorn”, ha afirmat. En paral·lel, ha apuntalat que FEDA treballa en sinergies amb els veïns de l’entorn, especialment amb el Centre de Protecció Caní, per aprofitar terres i millorar espais adjacents.

Finalment, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Mobilitat i Transports, David Forné, ha assegurat que “avui podem dir que construïm el futur energètic d’Andorra”. Segons Forné, la nova ETR és “un pilar fonamental, imprescindible diria, per a aquesta transició energètica” basada en l’electrificació del transport i de l’edificació. En aquesta línia, ha recordat que la infraestructura se situa al punt final de l’extensió de la línia de 220.000 volts acordada amb Espanya, i ha felicitat FEDA “per aquest inici tan ràpid de les obres”, les quals, ha dit suposaran “un abans i un després” en la capacitat energètica del país.

Les obres de la nova ETR s’han iniciat amb una previsió de finalització l’any 2029. | Marvin Arquíñigo
Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
El Govern apel·la a “l’equilibri” entre llibertat d’expressió i respecte en la polèmica del Carnaval d’Encamp
La Policia garanteix que la incidència per presència de rates a la duana del Riu Runer ja està completament resolta
El nou reglament de Jovial, en darrera revisió jurídica, fixarà un protocol mensual per frenar els impagaments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Els casos d’autoprohibició d’accés a sales de joc es mantenen estables any rere any al voltant de la seixantena
  • Educació, Societat
Lladós, molt taxatiu: “L’educació financera és una de les mancances que tenim en el nostre sistema educatiu”
  • Societat
La població resident supera les 89.000 persones al gener amb un creixement anual del 2,1% impulsat per Canillo
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El nou reglament de Jovial, en darrera revisió jurídica, fixarà un protocol mensual per frenar els impagaments
  • Parròquies
El Palau de Gel de Canillo treu a concurs la reforma integral per modernitzar l’equipament i reforçar-ne la seguretat
  • Parròquies, Societat
Coma rebutja que el futur Parc Nacional sigui “un pou sense fons” i el defensa com una inversió d’interès general
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu