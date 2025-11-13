Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La votació es va saldar amb 11 vots a favor i 16 en contra. | Consell General / Sergi Pérez
Elena Hernández Molina
Propostes de solució per la contractació de temporada

La proposta per impulsar la creació d’una plataforma de contractació en origen fa aigües al Consell General

La majoria defensa que abans d’impulsar la plataforma cal establir primer les bases del sistema de contractació en origen

La cambra parlamentària ha rebutjat aquest dijous la proposta d’acord presentada per Andorra Endavant (AE) per impulsar la creació d’una plataforma digital destinada a facilitar la contractació en origen. La iniciativa, que segons el grup pretenia establir una base operativa per a un procés que consideren imprescindible per al país, no ha prosperat. La votació s’ha saldat amb 11 vots a favor i 16 en contra. En defensa del text, Andorra Endavant ha insistit en la necessitat de dotar el sistema d’eines clares i funcionals.

Per part dels grups de la majoria, el conseller demòcrata Pere Marsenyach ha remarcat que “abans de tirar una plataforma hem de mirar que hi hagi una base de la contractació en origen” i que “hem de començar la casa per les seves bases”. Ha recordat que diversos ministeris ja treballen en un instrument que permeti enviar ofertes de feina directament als països d’origen i que cal tenir en compte sistemes internacionals com l’Entry/Exit. També ha subratllat la importància de reforçar la transparència: “s’ha de fomentar la comunicació entre treballadors i empresaris”. El conseller ha criticat que, al seu entendre, “la idea de AE és per posar-se la medalla”.

“Abans de tirar una plataforma hem de mirar que hi hagi una base de la contractació en origen […] Hem de començar la casa per les seves bases.” — Pere Marsenyach

Des de Concòrdia, Jordi Casadevall ha advertit que l’avenç tecnològic no pot fer oblidar les condicions dels treballadors: “no sabem si acabarà sortint endavant aquest acord, però hem d’advertir en què no es precaritzi el treball, i hem de continuar buscant la millora de condicions laborals”. Ha remarcat que qualsevol pas endavant en el terreny digital hauria de ser compatible amb la protecció efectiva dels drets laborals.

En la mateixa línia, tot i reconèixer la utilitat d’un sistema digitalitzat, des d’AE, Marc Monteagudo ha recordat la urgència d’una solució operativa: la qüestió, ha dit, és que la plataforma “es faci el més aviat possible perquè és necessari pels empresaris i treballadors”. També ha citat les paraules de Ponce, que ha aplaudit els esforços del Govern: “venim per veure resultats i no per penjar-nos la medalla”. El conseller ha conclòs amb una apel·lació a les paraules de Carine Montaner, presidenta del grup parlamentari al que pertany, apuntant que: “el dia que l’amor per aquest país sigui més gran que per la medalla guanyarem tots”.

“El dia que l’amor per aquest país sigui més gran que per la medalla guanyarem tots” – Marc Monteagudo

Una fase pilot al 2026

Marsenyach ha explicat que, abans d’engegar qualsevol plataforma, ha calgut establir un nou permís que permeti a les empreses gestionar conjuntament els contractes des del país d’origen, amb supervisió de les autoritats. Aquesta autorització temporal ja ha quedat recollida en la futura llei de continuïtat i consolidació de mesures per al creixement sostenible, que incorporarà un article específic dins la Llei qualificada d’immigració.

Ha assenyalat també que diversos ministeris han estat treballant durant mesos en una plataforma digital que centralitzarà totes les fases del procés: captació, selecció, gestió documental, autoritzacions, seguiment i retorn dels temporers. El pla s’espera que entri en funcionament en fase pilot durant el primer semestre del 2026, amb totes les garanties jurídiques i de control d’entrades i sortides, incloent-hi el futur Entry/Exit System.

El conseller de DA també ha remarcat que aquest sistema ha de permetre garantir els drets dels treballadors i prevenir irregularitats, i ha recordat que el projecte ha previst iniciar-se amb un pilotatge amb Colòmbia.

