La previsió d’entrada de més d’un milió de vehicles aquest estiu obliga a activar un nou dispositiu especial de trànsit

Andorra espera una entrada de vehicles similar a la registrada l’estiu passat. Davant aquesta previsió, el Govern activarà del 6 de juliol al 13 de setembre el dispositiu especial de trànsit, el qual inclourà diverses mesures per agilitzar la circulació en els punts de més afluència. Així, i segons les previsions de l’Àrea de Mobilitat, presentades pel director d’Energia i Transports, Carles Miquel, aquest juliol es preveu l’entrada de prop de 390.000 vehicles, mentre que a l’agost la xifra s’elevarà fins als 470.000. Durant la primera quinzena de setembre se n’esperen 172.000 més, fet que situarà el volum global per sobre del milió de vehicles. En els dies de màxima afluència, especialment els caps de setmana i festius, la circulació pot arribar als 17.000 vehicles diaris.
Entre les principals mesures previstes, Miquel ha destacat que es mantindrà el doble carril a la frontera hispanoandorrana, tant en sentit d’entrada com de sortida, per millorar la fluïdesa del trànsit durant els períodes de més intensitat circulatòria. El dispositiu també contempla, per altra banda, l’habilitació del doble carril al riu Runer i a l’avinguda de Francesc Cairat per facilitar les entrades al país, així com la doble via entre les rotondes de la Comella i la Margineda, en sentit sud, per agilitzar les sortides.
Durant l’estiu del 2025, el servei de bus nocturn va registrar entre 1.000 i 1.500 desplaçaments per nit, amb un màxim de 2.000 usuaris durant la festa major de Sant Julià de Lòria
En paral·lel, també es reforçarà el servei públic nacional d’autobusos nocturns, una mesura que dona continuïtat al dispositiu estrenat l’any passat després de la bona resposta dels usuaris. Durant l’estiu del 2025, el servei va registrar entre 1.000 i 1.500 desplaçaments per nit, amb un màxim de 2.000 usuaris durant la festa major de Sant Julià de Lòria, molt per sobre de la mitjana habitual, situada entre 500 i 800 passatgers. Així, la voluntat és incrementar les freqüències amb autobusos cada 20 o 30 minuts en determinades franges, ampliar els horaris fins a la matinada i estendre el dispositiu a noves festes majors per ampliar la cobertura.
Els primers reforços arribaran les nits del 3 i 4 de juliol, coincidint amb el Roser d’Ordino, quan la línia BN3 circularà cada 30 minuts fins a les 05.40 hores i combinarà el recorregut habitual amb serveis directes entre Ordino i Escaldes-Engordany. Les nits del 10 i 11 de juliol, amb motiu del Roser de la Massana, la mateixa línia mantindrà una freqüència de pas de 30 minuts fins a les 05.10 hores. Pel que fa a la festa major de Canillo, les nits del 17 i 18 de juliol les línies BN1 i BN2 també circularan cada 30 minuts fins a les 05.10 hores. Finalment, les nits del 24 i 25 de juliol, coincidint amb les festes majors de Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, la línia BN3 tornarà a reforçar el servei amb una freqüència de pas de 30 minuts fins a les 05.10 hores.