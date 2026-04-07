  • La frontera hispanoandorrana, al riu Runer. | Marvin Arquíñigo
El dispositiu de Setmana Santa es tanca amb un total de 71.161 vehicles, superant els 66.000 previstos per Mobilitat

La major part s’ha concentrat a la frontera del riu Runer, amb més de 51.000 accessos, mentre que prop de 20.000 s’han registrat pel Baladrà

El dispositiu especial de trànsit de Setmana Santa ha tancat amb una entrada total de 71.161 vehicles al Principat entre dimecres 1 i dilluns 6 d’abril, segons ha informat el Departament de Mobilitat a través de les xarxes socials. Del total, 51.226 vehicles han accedit per la frontera del riu Runer, mentre que 19.935 ho han fet pel Baladrà. La xifra final supera la previsió inicial del departament, el qual estimava l’arribada d’uns 66.000 vehicles durant aquest període.

Aquest increment es produeix en un context en què, segons havia indicat ara fa uns dies el cap d’Àrea de Mobilitat, Dani Boneta, les dades d’entrada s’havien estabilitzat després dels augments registrats els anys posteriors a la pandèmia. Amb tot, el balanç final del dispositiu situa el volum de trànsit per sobre de les expectatives fixades abans de l’inici de la Setmana Santa.

L’accés per França es tancarà aquest vespre a causa del mal temps amb la intenció de reobrir-lo demà al matí

