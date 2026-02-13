Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Una edició anterior de la rua. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
El Periòdic d'Andorra
Decisió adoptada per mesures de seguretat

La previsió de pluja, neu i baixes temperatures obliga a suspendre les rues infantils de Carnestoltes previstes

Mobilitat confirma la cancel·lació de les cercaviles escolars mentre els comuns adapten les activitats als centres i Protecció Civil activa l’avís groc

Les condicions meteorològiques adverses han obligat a anul·lar totes les rues de Carnestoltes infantils previstes per a aquest divendres a les diferents parròquies del país. L’àrea de Mobilitat ha informat de la suspensió general de les cercaviles escolars davant la previsió de pluja, neu i baixes temperatures, una decisió adoptada per motius de seguretat.

A Andorra la Vella, el comú ha anul·lat la Rua Interescolar 2026, programada a les 10.30 hores entre l’avinguda de Santa Coloma i l’avinguda d’Enclar. La desfilada havia de reunir alumnes de maternal i primària dels centres educatius de la capital i de Santa Coloma, amb una participació prevista de prop de 2.300 infants i acompanyants.

Malgrat la suspensió de les rues infantils, la resta d’actes de Carnaval es mantenen segons el calendari previst, incloent-hi la penjada del Carnestoltes i la Gran Rua

La corporació ha assenyalat que la mesura s’ha pres amb la voluntat de “garantir la seguretat dels infants i del conjunt de la comunitat educativa”. Davant la cancel·lació, els centres escolars han adaptat la celebració amb activitats organitzades als mateixos equipaments. Malgrat la suspensió de les rues infantils, la resta d’actes de Carnaval es mantenen segons el calendari previst, incloent-hi la penjada del Carnestoltes i la Gran Rua.

En la mateixa línia, el Comú de Sant Julià de Lòria ha comunicat la cancel·lació de la cercavila escolar prevista també a les 10.30 hores pels carrers de la parròquia. Cada centre educatiu organitza la seva pròpia desfilada a les instal·lacions, mentre que el comú garanteix l’animació perquè la celebració es pugui mantenir en format alternatiu.

Paral·lelament, Protecció Civil recorda que aquest divendres es manté l’avís groc per nevades i vent. Des de l’organisme demanen precaució en les activitats a l’exterior i en els desplaçaments, especialment en les hores de major afectació meteorològica.

El temporal obliga a tancar l’accés a Andorra des de França i restringir la circulació aquest cap de setmana

Llegir
