El temporal obliga a tancar l’accés a Andorra des de França i restringir la circulació aquest cap de setmana

L’accés al Pas de la Casa quedarà afectat per diverses restriccions a partir de divendres a la nit arran de les mesures adoptades per les autoritats franceses davant la previsió meteorològica adversa per aquest cap de setmana. En concret, des de divendres 13 de febrer a les 21.00 hores fins diumenge 15 de febrer a les 08.00 hores es tancaran completament la RN320 —des del coll de Puymorens fins a La Croisade— i la RN22 (66), vies que connecten directament amb el Pas de la Casa, per a tota mena de vehicles.
Les restriccions formen part del dispositiu preventiu activat per garantir la seguretat viària davant l’episodi de mal temps anunciat per als pròxims dies
Paral·lelament, la Direcció Interdepartamental de les Carreteres del Sud-Oest (DIRSO) ha informat que es prohibirà la circulació de vehicles pesants de més de 19 tones des de divendres a les 21.00 hores fins dilluns 16 de febrer a les 20.00 hores a l’RN20, RN320 i RN22, en el tram comprès entre Foix i Ur, inclòs l’accés a Andorra. Les restriccions formen part del dispositiu preventiu activat per garantir la seguretat viària davant l’episodi de mal temps anunciat per als pròxims dies.