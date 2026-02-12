Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Les restriccions formen part del dispositiu preventiu activat per garantir la seguretat viària davant l’episodi de mal temps anunciat per als pròxims dies. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Restriccions viàries per temporal

El temporal obliga a tancar l’accés a Andorra des de França i restringir la circulació aquest cap de setmana

Les restriccions afecten les vies RN20, RN320 i RN22 amb talls totals per a tots els vehicles i prohibició de pas als camions de més de 19 tones

L’accés al Pas de la Casa quedarà afectat per diverses restriccions a partir de divendres a la nit arran de les mesures adoptades per les autoritats franceses davant la previsió meteorològica adversa per aquest cap de setmana. En concret, des de divendres 13 de febrer a les 21.00 hores fins diumenge 15 de febrer a les 08.00 hores es tancaran completament la RN320 —des del coll de Puymorens fins a La Croisade— i la RN22 (66), vies que connecten directament amb el Pas de la Casa, per a tota mena de vehicles.

Les restriccions formen part del dispositiu preventiu activat per garantir la seguretat viària davant l’episodi de mal temps anunciat per als pròxims dies

Paral·lelament, la Direcció Interdepartamental de les Carreteres del Sud-Oest (DIRSO) ha informat que es prohibirà la circulació de vehicles pesants de més de 19 tones des de divendres a les 21.00 hores fins dilluns 16 de febrer a les 20.00 hores a l’RN20, RN320 i RN22, en el tram comprès entre Foix i Ur, inclòs l’accés a Andorra. Les restriccions formen part del dispositiu preventiu activat per garantir la seguretat viària davant l’episodi de mal temps anunciat per als pròxims dies.

Lladós admet que el tall de l’RN20 té un impacte econòmic evident tot i que evita quantificar-ne les pèrdues

Llegir
Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
Els demandants en recerca pugen un 13,6% al gener fins a 225 persones mentre baixen les ofertes de feina
Tres propietaris de Canillo rebutgen el telefèric de l’Armiana i refusen que el giny sobrevoli les seves finques
[Amb vídeos]: L’avinguda Salou queda tallada arran de la caiguda d’un arbre que causa danys a diversos vehicles

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Casal atribueix la caiguda de l’arbre a un cúmul de factors meteorològics i anuncia un tall preventiu aquesta nit
  • Societat, Successos
Els bombers atenen fins a 15 trucades en poc més de quatre hores a causa de les fortes ventades d’aquest dijous
  • Societat
El Servei Meteorològic estén l’avís taronja per fort vent després de marcar ràfegues superiors a les previstes
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Tres propietaris de Canillo rebutgen el telefèric de l’Armiana i refusen que el giny sobrevoli les seves finques
  • Parròquies, Societat
La Massana, Encamp, Canillo i Escaldes trauran un edicte per fer un estudi dels diferents llocs de treball dins el comú
  • Parròquies, Societat
Alcobé suspèn per decret una activitat amb vehicles a la Coma de Ransol en una zona catalogada d’alt risc d’allaus
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu