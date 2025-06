Celebració de la patrona del cos de policia

[Amb vídeos]: La Policia ultima els preparatius per a la festivitat de la seva patrona amb actes oberts al públic

La celebració de Maria Auxiliadora inclourà una desfilada a la plaça Guillemó, a més de participar unitats especialitzades i guies canins

La Policia d’Andorra celebrarà aquest divendres la festivitat de Maria Auxiliadora, patrona del cos, amb un acte institucional que enguany tindrà lloc a la plaça Guillemó d’Andorra la Vella. La jornada inclourà la tradicional cerimònia d’honor als símbols de l’Estat, amb la presentació d’armes i la participació de les diferents especialitats policials. L’acte és obert a tota la ciutadania.

Els assajos previs s’estan duent a terme aquests dies i han implicat diversos efectius del cos, entre ells unitats d’ordre públic, agents de circulació, membres de la secció canina i tècnics de desactivació d’explosius, que han mostrat part del seu equipament especialitzat com el robot antiexplosius. També s’han pogut veure exercicis de coordinació amb gossos policials, així com pràctiques de desfilada per als efectius armats.

Amb motiu dels assajos d’avui dijous i la desfilada de divendres, el trànsit es veurà afectat puntualment amb desviaments pel carrer de l’Alzinaret. Des del cos policial s’ha volgut agrair la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella i del servei de circulació per les facilitats ofertes en l’organització de la diada.