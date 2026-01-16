La Policia reitera que “no és veritat” que s’hagin dut a terme presumptes interrogatoris a menors d’edat

El cos de Policia ha reiterat que no s’han produït presumptes interrogatoris d’agents a diferents menors immigrants, arran de la informació publicada els darrers dies. Des del cos de seguretat han assegurat que “no és veritat tot això”, en referència al que s’ha difós aquesta setmana.
L’alerta es va activar quan l’associació ‘Argentinos en Andorra’ va difondre un missatge “urgent” el passat 14 de gener a les xarxes socials. En la publicació, l’entitat demanava a les famílies que escrivissin un correu a la mateixa associació si “alguna autoritat (sigui Policia o no d’Andorra) ha aturat a la via pública als nens i els hi ha fet qualsevol tipus de pregunta”, posant especial èmfasi en si aquestes preguntes s’havien fet “sense cap adult responsable” al costat del menor.
Després de l’alarma generada, la Policia ja va emetre un comunicat on detallava procediments d’actuació. Aquest divendres, després que diversos mitjans indiquessin que s’haurien fet fins a cinc presumptes interrogatoris, el cos ha recordat a EL PERIÒDIC que actua “en qualsevol situació que hi hagi amb un menor”, però que en cap cas ho fa per “interrogar-lo o fer-lo pujar a un cotxe policial en les condicions que es diu”.
El cos de seguretat recorda que tots els agents saben com han d’actuar davant menors així com també neguen els presumptes interrogatoris
En aquest sentit, des del cos de seguretat han afirmat que “ja s’ha fet l’aclariment” amb les persones a qui corresponia, i han insistit que ja van donar “les seves explicacions”. També han remarcat que “el mateix cos té una sensibilitat especial amb els menors” i han afegit que “tots els components del departament sabem fins a on arriba la nostra tasca i quina és la nostra tasca davant un menor d’edat”.
Després del missatge difós a les xarxes, aquest mitjà ha intentat posar-se en contacte amb el president de l’associació en diverses ocasions, però no ha obtingut resposta.