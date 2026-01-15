Aclariment en relació amb procediments migratoris

La Policia nega interrogatoris a menors, tot i que aclareix que només intervé en casos de vulnerabilitat

La policia emet un comunicat per aclarir les seves actuacions després d’una publicació que va generar inquietud sobre els menors

La Policia d’Andorra ha emès un comunicat d’aclariment arran de la informació feta pública pel col·lectiu Argentinos en Andorra, que havia traslladat inquietuds relacionades amb possibles actuacions policials amb menors d’edat. El cos policial precisa que el seu posicionament respon directament a aquest context i a la informació difosa pel col·lectiu.

Així mateix, la policia puntualitza que “no interroga els menors, com es pot donar a entendre”, tot i que aclareix que pot intervenir en situacions determinades. Segons el comunicat, aquesta intervenció es produeix únicament quan “un menor es troba en situació de vulnerabilitat, té un problema o la situació ho requereix”.

La Policia remarca que qualsevol actuació amb menors respon exclusivament a criteris de seguretat i protecció

En el comunicat, la policia afirma que “no interpel·la directament els menors en cap moment per obtenir informació sobre la situació d’immigració” i remarca que “no és l’estil de la Policia, ni ho serà”. El cos subratlla que aquest tipus d’actuacions no formen part dels seus protocols ni de la seva manera de procedir.

En aquests casos, el cos explica que “ha de poder identificar els menors” amb la finalitat de “contactar immediatament amb els seus tutors legals”. La policia insisteix que qualsevol actuació es fa amb criteris de seguretat i protecció del menor, i que l’objectiu és garantir-ne el benestar en tot moment.