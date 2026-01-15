Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La seu de la Policia. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Aclariment en relació amb procediments migratoris

La Policia nega interrogatoris a menors, tot i que aclareix que només intervé en casos de vulnerabilitat

La policia emet un comunicat per aclarir les seves actuacions després d’una publicació que va generar inquietud sobre els menors

La Policia d’Andorra ha emès un comunicat d’aclariment arran de la informació feta pública pel col·lectiu Argentinos en Andorra, que havia traslladat inquietuds relacionades amb possibles actuacions policials amb menors d’edat. El cos policial precisa que el seu posicionament respon directament a aquest context i a la informació difosa pel col·lectiu.

Així mateix, la policia puntualitza que “no interroga els menors, com es pot donar a entendre”, tot i que aclareix que pot intervenir en situacions determinades. Segons el comunicat, aquesta intervenció es produeix únicament quan “un menor es troba en situació de vulnerabilitat, té un problema o la situació ho requereix”.

La Policia remarca que qualsevol actuació amb menors respon exclusivament a criteris de seguretat i protecció

En el comunicat, la policia afirma que “no interpel·la directament els menors en cap moment per obtenir informació sobre la situació d’immigració” i remarca que “no és l’estil de la Policia, ni ho serà”. El cos subratlla que aquest tipus d’actuacions no formen part dels seus protocols ni de la seva manera de procedir.

En aquests casos, el cos explica que “ha de poder identificar els menors” amb la finalitat de “contactar immediatament amb els seus tutors legals”. La policia insisteix que qualsevol actuació es fa amb criteris de seguretat i protecció del menor, i que l’objectiu és garantir-ne el benestar en tot moment.

Comparteix
Notícies relacionades
La Cambra de Comerç impulsa una missió a Alemanya amb participació a la fira internacional Euroshop
El Museu Carmen Thyssen es traslladarà a l’edifici del Node a finals d’aquest any i incorporarà una sala immersiva
L’Ossa d’Ordino revela les mancances legals en la protecció del patrimoni cultural davant usos comercials

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
La Policia apunta a causes naturals en la mort d’un home en una pensió d’Escaldes-Engordany aquest migdia
  • Societat
La CRT serà una realitat al març i inclourà una ‘app’ per fer reserves, controlar el trajecte i fer pagaments en línia
  • Societat
El Servei d’Envelliment i Salut celebra cinc anys davant el repte d’una població andorrana cada cop més envellida
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Més d’un terç de les 16 caixes-niu situades als parcs d’Andorra la Vella ja han estat ocupades per ocells
  • Parròquies
Cairat nega que s’hagi fixat una data límit per als jardins de Juberri i defensa una sortida dialogada amb Grignon
  • Parròquies
La digitalització de la xarxa d’aigua permet detectar i reparar una fuita de 270.000 litres diaris a Andorra la Vella
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu