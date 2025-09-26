Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un agent fent tasques de vigilància durant una campanya. | Policia d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Campanya per controlar el soroll dels vehicles

La Policia intensifica la vigilància per sancionar vehicles amb modificacions en els sistemes d’escapament

Els controls específics s’efectuaran tant de dia com de nit en vies urbanes i interurbanes entre el 29 de setembre i el 12 d’octubre

La Policia engega, la setmana vinent, una campanya de seguretat viària centrada específicament a controlar el soroll excessiu que produeixen alguns vehicles, especialment motocicletes i turismes amb modificacions no autoritzades en els sistemes d’escapament.  Es tracta d’una acció que reforçarà la vigilància que els efectius policials ja duen a terme de forma regular per detectar i sancionar les infraccions. Els controls específics s’efectuaran tant de dia com de nit en vies urbanes i interurbanes entre el 29 de setembre i el 12 d’octubre amb l’objectiu d’aturar aquests comportaments que no només incompleixen la normativa, sinó que pertorben la convivència ciutadana.

Els controls tenen la finalitat de detectar i denunciar els vehicles que emetin sorolls per sobre dels límits establerts; els que forcin les marxes i provoquin sorolls molestos; els que duguin un tub d’escapament que no sigui l’original i no consti en el permís de circulació, i aquells que circulin amb escapaments lliures, incomplets, deteriorats o que no corresponguin amb els models previstos pel fabricant. La Policia ha constatat aquesta problemàtica en diversos punts de la xarxa viària i és conscient de les molèsties que causa i de les queixes que comporta entre la població. Per aquest motiu, fa temps que el cos n’està alerta, que actua i que treballa en col·laboració amb els serveis de circulació de les diferents parròquies per frenar aquests comportaments i incidir en el respecte de la normativa.

A més de les actuacions ‘in situ’ de la policia i els serveis de circulació, aquestes infraccions també poden ser denunciades per la ciutadania, que, si enregistra un cas clar, pot fer arribar el vídeo a través del correu electrònic policia@policia.ad. A partir d’aquí, la unitat de Seguretat Viària emprendrà les accions pertinents.

Comparteix
Notícies relacionades
Famílies d’Encamp denuncien retards “greus i reiterats” del transport escolar en el trajecte cap al col·legi Mare Janer
Bombers no signarà per discrepàncies en la interpretació: “Hi ha una diferència injusta entre jubilació voluntària i obligatòria”
Marsol es reuneix amb l’alcalde de la Seu d’Urgell per abordar la qüestió dels fluxos migratoris entre els dos territoris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
La Guàrdia Civil reuneix quaranta agents de tot l’Estat espanyol per a un seminari sobre Fiscalitat a la frontera
  • Societat
Andorra fa un nou pas en seguretat climàtica i incorpora els avisos meteorològics al sistema Meteoalarm
  • Societat
La cantautora encampadana ‘Sisi Bon’ afronta la seva participació al programa de televisió espanyol ‘La Voz’
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Escaldes inaugura el Projecte Caldes amb espais renovats, art públic i aigua termal com a fil conductor
  • Parròquies, Societat
Mas defensa tolerància zero i remarca que Encamp ja coopera amb Policia i els departaments corresponents
  • Parròquies, Societat
La cònsol major d’Encamp defensa les mesures discretes de seguretat i subratlla les inversions al Pas de la Casa
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu