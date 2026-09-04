L’inici del curs activa una nova campanya per garantir el transport segur dels infants als centres educatius

Amb l’inici del curs escolar, previst per al pròxim dimecres, la Policia posarà en marxa una nova campanya de seguretat viària als entorns de les escoles amb l’objectiu de garantir el transport correcte dels infants i continuar conscienciant les famílies sobre la importància de respectar el Codi de la circulació per protegir els menors. Així, la campanya s’allargarà fins al 27 de setembre i inclourà controls específics a prop de tots els centres educatius, els quals s’adreçaran tant als vehicles particulars com als autobusos de transport escolar i de transport públic.
En el cas dels vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, la Policia comprovarà que els menors de deu anys i d’estatura inferior a 1,50 metres viatgin als seients del darrere i utilitzin sistemes de retenció infantil homologats i adaptats al seu pes i alçada. Excepcionalment, podran ocupar el seient davanter amb el sistema de retenció corresponent quan el vehicle no disposi de seients posteriors, quan aquests estiguin ocupats per altres infants o quan no sigui possible instal·lar-hi tots els sistemes necessaris.
La campanya també servirà per controlar altres aspectes relacionats amb la seguretat dels vehicles. En aquest sentit, els agents vigilaran que no es deixi el motor en marxa durant més de dos minuts, que els vehicles hagin superat la inspecció tècnica i portin el distintiu corresponent i que els pneumàtics estiguin en bon estat. Així mateix, comprovaran que el nombre de passatgers no superi el límit màxim autoritzat.