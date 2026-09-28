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  • El Periòdic d'Andorra
Sergi Gil Bosch
Estadística

La demanda d’energia cau un 0,8% a l’agost mentre les importacions creixen un 13,1% respecte de l’any passat

El consum se situa en 39.199 MWh durant el mes, mentre que la producció registra una evolució en sentit contrari, amb una caiguda de fins al 41,3%

La demanda d’energia a Andorra durant el mes d’agost s’ha situat en 39.199 MWh, una xifra que representa una disminució del 0,8% respecte del mateix mes de l’any passat. En canvi, la importació d’energia ha experimentat un increment interanual i ha arribat als 33.231 MWh, un 13,1% més que l’agost del 2025, mentre que l’energia produïda al país ha registrat una evolució en sentit contrari, amb una caiguda del 41,3%.

En el conjunt dels primers vuit mesos de l’any, la demanda elèctrica acumulada ha assolit els 385.019 MWh, un 0,1% més en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Si s’amplia el període als darrers dotze mesos, el consum se situa en 584.471 MWh, fet que suposa un increment de l’1,3% respecte del mateix període anterior.

Si s’amplia el període als darrers dotze mesos, el consum se situa en 584.471 MWh, fet que suposa un increment de l’1,3% respecte del mateix període anterior

Pel que fa a les dades expressades en tones equivalents de petroli (TEP), la demanda total registrada durant l’agost ha estat de 14.948,1 TEP, un 0,2% menys en termes interanuals. La tendència negativa és més pronunciada en les dades acumulades, ja que entre gener i agost la demanda ha arribat als 126.743,3 TEP, un 4,4% menys, mentre que durant els darrers dotze mesos s’han comptabilitzat 195.469,6 TEP, amb una disminució del 2,3% respecte del mateix període anterior.

En el cas concret dels clients de FEDA, la demanda durant el mes d’agost ha ascendit fins als 25.862,4 MWh, un 0,5% més que durant el mateix mes del 2025. Entre gener i agost, el consum acumulat ha estat de 246.763,3 MWh, fet que representa un increment de l’1,2% respecte de l’any anterior. En canvi, si es tenen en compte els darrers dotze mesos, la demanda s’ha situat en 373.808 MWh, un 1,3% menys en comparació amb el mateix període precedent.

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