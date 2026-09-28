La campanya de vacunació contra la grip iniciarà el 5 d’octubre per als majors de 60 anys i els col·lectius de risc

La campanya de vacunació contra la grip estacional començarà el pròxim 5 d’octubre i estarà dirigida a les persones majors de 60 anys i a les de menor edat que presentin factors de risc. La campanya s’allargarà fins al 31 de gener i, per rebre el vaccí, serà necessari demanar cita prèvia als centres d’atenció primària. En el cas dels menors de 60 anys amb factors de risc, caldrà presentar la recepta del metge d’atenció primària.
La vacunació també inclourà els col·lectius que poden transmetre la grip a persones especialment vulnerables. És el cas dels treballadors dels centres sanitaris i sociosanitaris, els professionals dels serveis comunitaris essencials i els interns i el personal del centre penitenciari. Per a tots aquests grups, l’Administració mantindrà la mateixa organització que en les campanyes dels anys anteriors.
En la campanya de l’any passat, desenvolupada entre el 6 d’octubre del 2025 i el 31 de gener d’aquest any, es van administrar un total de 8.091 vacunes contra la grip, de les quals 3.809 van correspondre a homes i 4.282 a dones. Salut recorda que la vacunació anual és la principal eina de prevenció davant la malaltia, ja que contribueix a evitar casos greus, complicacions i ingressos hospitalaris, a més de protegir les persones més vulnerables i reduir la transmissió del virus.
La necessitat de repetir la vacunació cada any està relacionada amb l’evolució constant dels virus gripals i la disminució progressiva de la immunitat amb el pas del temps, segons assenyala Govern. D’aquesta manera, la campanya tornarà a prioritzar els grups amb un risc més elevat de patir complicacions i aquelles persones que, per la seva activitat professional o situació, poden transmetre la malaltia als col·lectius més vulnerables.
Més protecció contra el virus respiratori sincicial
Paral·lelament a la campanya contra la grip, Salut mantindrà l’estratègia per reforçar la protecció contra el virus respiratori sincicial (VRS) entre les persones més vulnerables. El dispositiu seguirà la doble línia iniciada l’any passat: l’administració del tractament preventiu amb nirsevimab als nounats i als menors de dos anys amb factors de risc i la vacunació dels majors de 80 anys i de les persones de més de 60 que resideixen en centres sociosanitaris.
Pel que fa als infants, podran rebre gratuïtament el tractament els nounats entre l’1 d’abril del 2026 i el 31 de març del 2027, així com els menors de dos anys amb factors de risc, independentment de si anteriorment ja havien rebut una dosi. El període d’administració començarà l’1 d’octubre i es mantindrà fins al 31 de març del 2027.
Els nounats rebran el tractament directament a l’hospital després del naixement. En el cas dels infants amb factors de risc, el servei de pediatria del SAAS, amb la col·laboració de l’atenció primària, identificarà els casos i contactarà amb les famílies per programar-ne l’administració a l’hospital de dia. Si el nadó ha nascut fora d’Andorra i no ha rebut el fàrmac, aquest es podrà administrar als centres d’atenció primària després de demanar cita prèvia.
Per als adults, el vaccí contra el VRS forma part del calendari de vacunació i està disponible gratuïtament per a les persones majors de 80 anys als centres d’atenció primària, amb cita prèvia. Els majors de 60 anys que resideixen en centres sociosanitaris, en canvi, el rebran directament en aquests equipaments. En cap dels dos casos serà necessària una recepta i la vacuna es podrà administrar conjuntament amb la de la grip.
Des que es va iniciar la vacunació contra el VRS l’any passat, s’han administrat 709 dosis, 626 de les quals a persones de 80 anys o més. Salut remarca que la immunització permet prevenir infeccions respiratòries greus, com la bronquiolitis i la pneumònia, especialment entre els col·lectius més vulnerables, i contribueix a reduir tant els ingressos hospitalaris com les complicacions associades a la malaltia en nadons, infants petits, persones grans i pacients amb patologies cròniques.