Virtus adverteix que el nou POUP pot arribar a frenar l’habitatge de lloguer i «bloquejar del tot» l’oferta a la capital

Virtus qüestiona el nou Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) d’Andorra la Vella i considera que la reducció de l’edificabilitat en un 40% i l’increment de la cessió obligatòria fins al 30% poden frenar la promoció d’habitatges destinats al lloguer. La formació sosté que les mesures presentades pel comú tindran un impacte directe sobre l’oferta residencial i critica que s’apliquin els mateixos criteris a les promocions destinades a la venda i a les orientades a l’arrendament.
La formació argumenta que les característiques dels dos mercats són diferents i que una promoció destinada a la venda pot traslladar part de l’increment dels costos al preu final, mentre que en el lloguer el retorn de la inversió es produeix a més llarg termini. «El comú comet l’error polític de tractar amb el mateix barem el mercat de venda i el de lloguer», manifesta Virtus, que considera que la nova regulació pot acabar desincentivant especialment els projectes pensats per ampliar el parc d’arrendament.
«La millor política social d’habitatge és crear les condicions per augmentar l’oferta», defensa la formació. En aquest sentit, centra bona part de les crítiques en l’augment de la cessió obligatòria fins al 30%, una mesura que, segons el partit, dificulta la viabilitat dels projectes residencials destinats al lloguer. Virtus afirma que «imposar que gairebé un terç del terreny privat passi a mans públiques abans de moure la primera pedra és dinamitar qualsevol projecte residencial destinat a l’arrendament».
La possibilitat d’obtenir un 10% addicional d’edificabilitat a canvi de destinar els habitatges a preus assequibles tampoc convenç la formació, que considera insuficient aquest mecanisme davant l’augment de la cessió. «Cap promotor pot assumir una pèrdua patrimonial del 30% i, alhora, oferir un lloguer assequible», assegura Virtus, que qualifica aquesta contrapartida de «brindis al sol des del punt de vista legislatiu».
Des de Virtus també qüestionen que el nou plantejament urbanístic pugui afavorir la col·laboració entre el sector públic i el privat. «Aquest Pla d’Urbanisme és restrictiu i, en lloc d’atreure la col·laboració publicoprivada per destensar el mercat, el que aconseguirà és bloquejar-lo del tot», assenyalen. La formació vincula aquesta previsió amb la reducció de l’edificabilitat i les noves obligacions previstes per als propietaris i promotors.
Finalment, el partit reclama que «no s’utilitzi l’urbanisme com un element dogmàtic ni estètic» davant les necessitats actuals en matèria d’habitatge. Virtus sosté que cal valorar les conseqüències que les noves disposicions poden tenir sobre el mercat del lloguer i adverteix que, al seu entendre, les mesures poden acabar dificultant encara més la promoció d’habitatge destinat a l’arrendament a Andorra la Vella.