Detingut a la frontera un home buscat pel furt de prop de 850 euros en tabac i per estar vinculat a un grup organitzat

La Policia ha detingut aquest cap de setmana a la frontera francoandorrana un home no resident de 39 anys sobre el qual pesava una ordre de recerca judicial amb detenció. L’home està considerat presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni, per furt, i d’un delicte contra l’ordre públic, per formar part presumptament d’un grup organitzat.
L’arrest s’emmarca en una investigació iniciada després que un establiment comercial del Pas de la Casa denunciés el febrer passat el furt de tabac per un valor aproximat de 850 euros. En el transcurs de les indagacions, els agents van identificar l’home juntament amb tres persones més i, posteriorment, van comprovar que el detingut tenia vigent l’ordre de recerca judicial.
D’altra banda, els darrers dies els agents han arrestat un home de 64 anys a Andorra la Vella per haver agredit presumptament un altre home, de 83 anys
D’altra banda, els darrers dies els agents han arrestat un home de 64 anys a Andorra la Vella per haver agredit presumptament un altre home, de 83 anys. Els fets van tenir lloc divendres al migdia, quan tots dos van mantenir una discussió per una qüestió comercial. En el transcurs de l’enfrontament, el detingut hauria empès el client, que va caure a terra i va resultar ferit. L’home de 64 anys està acusat d’un presumpte delicte contra la integritat física i moral.
Pel que fa als controls d’alcoholèmia, la Policia ha detingut durant el cap de setmana dos conductors per circular sota els efectes de l’alcohol. Un dels arrestats és un home de 32 anys que va donar una taxa d’1,87 grams d’alcohol per litre de sang, mentre que l’altre és un jove de 20 anys que va registrar una taxa de 2,15. En el vehicle d’aquest últim hi viatjaven, a més, set persones.