Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La Policia va avisar amb caràcter d’urgència una empresa especialitzada en control de plagues, que es va desplaçar ràpidament fins al lloc. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Incidència a la duana

La Policia garanteix que la incidència per presència de rates a la duana del Riu Runer ja està resolta

El cos afirma que ha actuat de forma immediata amb una empresa especialitzada que ha bloquejat els accessos per on entraven els rosegadors

El Cos de Policia ha assegurat que la incidència relacionada amb la presència de rates al centre de la duana del Riu Runer està “resolta” i que s’han adoptat mesures de manera immediata tan bon punt s’ha detectat la situació. La resposta arriba després que un mitjà de comunicació del país avancés informacions sobre l’existència de rosegadors a les instal·lacions on es duen a terme els controls fronterers.

Segons han explicat des del Cos, la proximitat de l’edifici amb el riu pot afavorir puntualment l’aparició d’aquests animals, una circumstància que, asseguren, no afecta únicament les dependències policials sinó el conjunt d’instal·lacions situades a la zona fronterera. “Des del mateix moment en què això es va detectar, es va actuar de manera immediata”, han indicat.

La Policia defensa que la proximitat del riu pot afavorir l’aparició puntual de rosegadors a la zona fronterera

La Policia va avisar amb caràcter d’urgència una empresa especialitzada en control de plagues, que es va desplaçar ràpidament fins al lloc. Aquesta empresa va identificar els possibles punts d’accés dels animals i en va bloquejar les entrades, a més d’implementar les actuacions necessàries per solucionar el problema. Des del cos remarquen que cap de les intervencions ha comportat risc per a les persones i que, des d’aleshores, es duen a terme verificacions periòdiques per garantir que la situació es manté controlada.

Robatori d’alcohol i tabac al magatzem de duanes de L’Hospitalet en ple bloqueig de la RN20 cap al Principat

Llegir
Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
El Govern apel·la a “l’equilibri” entre llibertat d’expressió i respecte en la polèmica del Carnaval d’Encamp
El nou reglament de Jovial, en darrera revisió jurídica, fixarà un protocol mensual per frenar els impagaments
La nova ETR del riu Runer arrenca amb una inversió de 50 milions i previsió d’entrar en funcionament durant el 2029

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Els casos d’autoprohibició d’accés a sales de joc es mantenen estables any rere any al voltant de la seixantena
  • Educació, Societat
Lladós, molt taxatiu: “L’educació financera és una de les mancances que tenim en el nostre sistema educatiu”
  • Societat
La població resident supera les 89.000 persones al gener amb un creixement anual del 2,1% impulsat per Canillo
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El nou reglament de Jovial, en darrera revisió jurídica, fixarà un protocol mensual per frenar els impagaments
  • Parròquies
El Palau de Gel de Canillo treu a concurs la reforma integral per modernitzar l’equipament i reforçar-ne la seguretat
  • Parròquies, Societat
Coma rebutja que el futur Parc Nacional sigui “un pou sense fons” i el defensa com una inversió d’interès general
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu