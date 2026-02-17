La Policia garanteix que la incidència per presència de rates a la duana del Riu Runer ja està resolta

El Cos de Policia ha assegurat que la incidència relacionada amb la presència de rates al centre de la duana del Riu Runer està “resolta” i que s’han adoptat mesures de manera immediata tan bon punt s’ha detectat la situació. La resposta arriba després que un mitjà de comunicació del país avancés informacions sobre l’existència de rosegadors a les instal·lacions on es duen a terme els controls fronterers.
Segons han explicat des del Cos, la proximitat de l’edifici amb el riu pot afavorir puntualment l’aparició d’aquests animals, una circumstància que, asseguren, no afecta únicament les dependències policials sinó el conjunt d’instal·lacions situades a la zona fronterera. “Des del mateix moment en què això es va detectar, es va actuar de manera immediata”, han indicat.
La Policia va avisar amb caràcter d’urgència una empresa especialitzada en control de plagues, que es va desplaçar ràpidament fins al lloc. Aquesta empresa va identificar els possibles punts d’accés dels animals i en va bloquejar les entrades, a més d’implementar les actuacions necessàries per solucionar el problema. Des del cos remarquen que cap de les intervencions ha comportat risc per a les persones i que, des d’aleshores, es duen a terme verificacions periòdiques per garantir que la situació es manté controlada.