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El Periòdic d'Andorra
Acompanyament pedagògic

Educació impulsa una acadèmia digital per reforçar la formació dels docents i adaptar-la als nous reptes educatius

El ministeri licita una oficina pedagògica de suport per desplegar la plataforma en línia i inicia la revisió dels programes de l’Escola Andorrana

El ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha fet un primer pas per posar en marxa una oficina pedagògica de formació en línia, la qual té per objectius reforçar la formació del cos d’Educació i millorar la qualitat de l’ensenyament. Per fer-ho possible, el Govern ha tret a licitació la creació d’aquesta oficina, la qual preveu contractar una empresa especialitzada que actuï com a equip d’acompanyament pedagògic, de coordinació i de suport estratègic, per tal de desplegar una acadèmia digital de formació per al professorat.

La futura acadèmia digital s’alinearà amb els principals marcs educatius del sistema andorrà per garantir una formació coherent amb els canvis educatius en curs i amb la carrera professional. Així, el nou model es basarà en càpsules formatives en línia que permetran als docents millorar les seves competències, habilitats i capacitat d’innovació a l’aula. Aquesta evolució cap a formats digitals donarà més flexibilitat i ajudarà a arribar a la totalitat d’equips professionals alineant els enfocaments curricular, metodològic i psicopedagògic.

A més, les noves formacions dotaran els docents de recursos per avaluar i adaptar millor els processos d’ensenyament i aprenentatge, afavorint una educació més inclusiva, innovadora i centrada en l’alumne. Així mateix, el model preveu que els docents adquireixin el rol de formadors del centre per especialitats, fet que també computarà a la carrera professional.

Revisió dels programes educatius

De forma complementària, el Govern ha acordat impulsar la licitació dels serveis d’elaboració i revisió dels programes educatius de l’ensenyament obligatori i del batxillerat general de l’Escola Andorrana. Aquesta actuació s’inscriu en el procés d’actualització del marc curricular i respon a la necessitat d’adaptar els continguts, els enfocaments pedagògics i les competències als nous requeriments educatius i als estàndards internacionals.

La revisió dels programes permetrà garantir la coherència global del sistema, integrar nous àmbits d’aprenentatge i reforçar el desenvolupament competencial de l’alumnat, promovent una formació integral que doni resposta als reptes socials, culturals i tecnològics actuals.

L’impuls simultani de l’Oficina pedagògica i de la revisió dels programes educatius evidencia la determinació del Govern d’abordar de manera integral la modernització del sistema educatiu. Per una banda, reforçant les eines, els recursos i el desenvolupament professional del professorat; i per l’altra, assegurant que els continguts i els itineraris formatius estiguin plenament alineats amb un model educatiu competencial, coherent i orientat al futur.

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