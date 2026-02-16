Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El magatzem, situat a pocs quilòmetres de la frontera, emmagatzema habitualment productes decomissats en controls efectuats a la zona. | Marvin Arquíñigo
Investigació oberta

Robatori d’alcohol i tabac al magatzem de duanes de L’Hospitalet en ple bloqueig de la RN20 cap al Principat

Segons informa Actu.fr, diversos individus haurien accedit a les instal·lacions duaneres amb la intenció de sostreure mercaderies confiscades

Un intent de robatori al magatzem de les duanes franceses de L’Hospitalet-près-l’Andorre ha posat el focus en la situació a la frontera francoandorrana en un moment especialment sensible per al trànsit. Tal com recull el portal francès Actu.fr, els fets s’han produït en un context marcat pel tall de la RN20, principal via d’accés per carretera entre França i Andorra.

Segons la informació publicada, diversos individus haurien accedit a les instal·lacions duaneres amb la intenció de sostreure mercaderies prèviament confiscades, principalment tabac i alcohol procedents d’operatius contra el contraban. El magatzem, situat a pocs quilòmetres de la frontera, emmagatzema habitualment productes decomissats en controls efectuats a la zona.

Les autoritats franceses han obert una investigació per determinar les circumstàncies exactes de l’assalt, identificar els responsables i aclarir si l’acció guarda relació amb les dificultats de circulació derivades del tall viari

Les autoritats franceses han obert una investigació per determinar les circumstàncies exactes de l’assalt, identificar els responsables i aclarir si l’acció guarda relació amb les dificultats de circulació derivades del tall viari. De moment, no han transcendit detalls sobre el volum de mercaderia afectada ni sobre possibles detencions.

Els comerciants del Pas de la Casa veuen el futur bastant cru: “Aquest és el pitjor hivern des de fa almenys 10 anys”

