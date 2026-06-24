La Policia es mobilitza a la Margineda per l’avís d’una persona sense vida durant la revetlla de Sant Joan

Un home d’uns 60 anys hauria mort durant la nit de la revetlla de Sant Joan en un domicili de la Margineda, segons ha pogut saber El Periòdic a través de diverses fonts presents a la zona. La Policia ha confirmat que es va mobilitzar aquest dimarts fins al lloc dels fets després de rebre un avís. Segons els testimonis, l’alerta als serveis d’emergència es va produir al voltant de les 23.00 hores, fet que va comportar el desplaçament d’efectius policials i de dues ambulàncies.
Tanmateix, alguns veïns haurien intentat auxiliar la persona abans de l’arribada dels serveis d’emergència i li haurien practicat maniobres de reanimació. Tot i aquests esforços, no s’hauria pogut evitar la seva mort.
Veïns de la zona haurien intentat reanimar la víctima abans de l’arribada dels equips d’emergència, però no es va poder evitar la defunció
Segons diversos testimonis, una de les hipòtesis que es plantejaria és que es pogués tractar d’una autòlisi per inhalació de gas. Tanmateix, aquesta circumstància no ha estat confirmada oficialment i les causes de la defunció no han transcendit.
Per ara, l’única informació confirmada per fonts oficials és la mobilització dels cossos d’emergència fins al domicili on es van produir els fets durant la nit de la revetlla de Sant Joan.