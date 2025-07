Seguretat en el trànsit

La Policia detecta prop de 80 infraccions en 178 controls a motocicletes i ciclomotors durant la campanya de juny

La majoria de sancions han estat per incomplir la senyalització horitzontal, avançaments indeguts i circular amb escapaments no reglamentaris

La Policia ha efectuat 178 controls i ha detectat prop de 80 infraccions en la darrera campanya de seguretat en el trànsit dirigida a motocicletes i ciclomotors que ha tingut lloc entre el 9 i el 26 de juny. Així, en els prop de 180 controls efectuats, s’han imposat una cinquantena de sancions per no respectar la senyalització horitzontal de la calçada. Aquesta ha estat la infracció que més s’ha detectat, seguida d’avançar trepitjant una línia contínua i circular amb escapaments lliures, amb tubs d’escapament incomplets, deteriorats o que no es corresponen a models previstos pel fabricant del vehicle.

Pel que fa a la resta, es tracta de sancions per no presentar-se a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) en el termini reglamentàriament establert o circular sense el distintiu; no poder mostrar el comprovant de l’assegurança; no portar guants; conduir amb permisos d’una altra categoria o no disposar del permís de conduir corresponent; no portar els miralls retrovisors exigits o no portar-los en bon estat i, finalment, circular amb els pneumàtics en males condicions.

Tot i que la campanya va finalitzar el passat dijous, la Policia continua demanant precaució als conductors i es manté especialment alerta perquè en aquest període de l’any s’incrementen els accidents amb la implicació de motocicletes i ciclomotors. En èpoques de bon temps augmenta la utilització d’aquests vehicles, fet que provoca que es multipliquin les intervencions de la policia per accidents amb ferits i queixes per sorolls a la via pública. És per aquest motiu que insisteixen en la importància de conduir amb prudència i respectar el codi de la circulació.