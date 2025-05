Successos

La Policia deté un home de 76 anys per haver furtat un mòbil valorat en més de 1.100 euros

El cos n'arresta un altre de 34 anys per possessió de 0,3 grams d'MDMA i tres més per conduir sota els efectes de l'alcohol, un d'ells amb una taxa de 2,06

La Policia va detenir, dimecres al matí a Sant Julià de Lòria, un home de 76 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni per haver furtat un telèfon mòbil de gamma alta d’un centre comercial d’Andorra la Vella el passat mes de març. La detenció es va efectuar després de la investigació que es va posar en marxa arran de la denúncia de l’establiment. El preu de cost del dispositiu, que s’ha recuperat, supera els 1.100 euros.

D’altra banda, i pel que fa a delictes contra la salut pública, el cos ha detingut aquesta setmana un home de 34 anys per possessió de 0,3 grams d’MDMA. Quant a la conducció sota els efectes de l’alcohol, s’ha arrestat tres conductors. Es tracta de tres homes de 18, 42 i 55 anys amb taxes d’alcoholèmia d’1,05, 2,06 i 1,39, respectivament.

Finalment, la Policia també va detenir, dimarts a la tarda al Pas de la Casa, un home no resident de 57 anys com a presumpte autor de delictes contra l’honor i contra la funció pública. L’home va insultar els agents i els va intentar agredir quan van haver d’intervenir en un hotel de la localitat encampadana perquè no volia pagar ni abandonar l’habitació on s’allotjava.