  • La seu de la Policia. | Marvin Arquíñigo
La Policia confirma dues denúncies per amenaces i manté una investigació hermètica sobre els fets de la Cortinada

Altres mitjans expliquen que d’almenys cinc homes hauria irromput en un pis per amenaçar un resident en un possible ajust de comptes

La Policia ha confirmat l’entrada de dues denúncies per amenaces relacionades amb uns fets ocorreguts a la localitat de la Cortinada i ha remarcat que manté oberta una investigació “totalment hermètica” per esclarir què ha passat. El cos ha assenyalat que, més enllà d’aquesta confirmació, no pot facilitar més detalls en aquests moments a causa de la sensibilitat del cas.

Segons han publicat diversos mitjans del país en informacions prèvies, els fets estarien vinculats a la irrupció d’un grup d’almenys cinc homes en un pis de la Cortinada, on presumptament haurien amenaçat un resident. Aquestes mateixes informacions apunten que l’episodi podria estar relacionat amb un suposat ajust de comptes o amb l’exigència d’un deute, extrem que no ha estat confirmat oficialment.

Des del cos policial s’ha explicat que la investigació s’ha activat arran de la recepció de la informació i de la formalització de les denúncies. “És una investigació que tot just comença ahir, quan ens arriba la informació i es posen les denúncies”, han indicat, tot subratllant que “hi ha una investigació en marxa que ha de seguir el seu curs”.

La policia ha remarcat que està analitzant “tota la situació i tots els elements” de manera exhaustiva i que es treballa “intensament per esclarir aquests fets”. En aquest sentit, han demanat prudència i temps per poder verificar totes les dades recollides. “S’ha de deixar treballar perquè s’han de verificar tots aquests elements a fons”, han afegit.

