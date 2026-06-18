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  • Les dependències del servei policial, a Escaldes-Engordany. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Aprofiten un moment de descuit

Dos joves vinculats a bandes itinerants intenten actuar en un negoci de compra d’or fent servir el furt per distracció

La policia alerta diversos comerciants després de detectar la seva presència i remarca que el cas no guarda cap relació amb les estafes recents

Dos joves presumptament vinculats a bandes organitzades itinerants van intentar actuar dimecres a la tarda en dos establiments del Principat utilitzant un mètode de furt per distracció habitual entre aquest tipus de grups. Segons han confirmat fonts oficials a EL PERIÒDIC, els sospitosos haurien accedit als negocis amb la intenció d‘aprofitar un moment de descuit dels treballadors per sostreure objectes de valor.

Arran dels fets i després de rebre l’avís dels establiments afectats, el cos policial va alertar la resta de comerciants susceptibles de ser objectiu d’aquest tipus d’actuacions perquè extremessin les precaucions davant la possible presència dels individus. Així, les mateixes fonts han explicat que els dos joves formarien part de bandes organitzades itinerants especialitzades en aquesta modalitat delictiva, les quals es desplacen entre diferents territoris buscant establiments on actuar. Tot i que habitualment aquests grups acostumen a fixar-se en joieries, en aquesta ocasió haurien intentat cometre el furt en un establiment dedicat a la compra d’or.

El cos policial remarca que els fets no tenen cap relació amb el recent cas del fals or

El mètode emprat consisteix a generar confiança i interès comercial. Els sospitosos entren al negoci assegurant que volen adquirir joies o peces de gran valor econòmic i demanen veure diversos articles. Mentre els treballadors els mostren el material, aprofiten qualsevol moment de distracció per sostreure alguna de les peces exposades. Posteriorment, argumenten que han d’anar a buscar els diners necessaris per efectuar la compra i abandonen l’establiment sense tornar-hi.

La policia ha remarcat que aquest cas és completament diferent del que es va registrar fa unes setmanes i que també va generar preocupació entre els comerciants. En aquella ocasió, diverses persones intentaven vendre com a or un material que realment era ferro, amb l’objectiu d’enganyar possibles compradors.

Professionals del sector atribueixen les estafes amb falses joies d’or a controls insuficients en alguns establiments

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