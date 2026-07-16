El Principat suma 1.781 residents en un any i està a tocar els 90.000, amb la capital registrant el menor augment

La població resident continua a l’alça i ja se situa en 89.752 persones a 30 de juny d’enguany, segons les darreres dades disponibles del Departament d’Estadística. Això representa un increment de 1.781 residents respecte al mateix període de l’any passat, equivalent a un creixement del 2%.
L’augment de població s’ha distribuït de manera desigual entre les parròquies. Escaldes-Engordany ha estat la que ha registrat un major increment en termes absoluts, amb 357 nous residents (2,2%), seguida de Canillo, que destaca pel creixement percentual més elevat (5,6%), amb 347 persones més. També han experimentat augments significatius Encamp (304 residents, 2,3%), la Massana (285, 2,4%), Sant Julià de Lòria (180, 1,8%) i Ordino (178, 3,2%). En canvi, Andorra la Vella ha estat la parròquia amb un menor creixement, amb 130 residents més, fet que representa un augment del 0,5%.
Per nacionalitats, el principal motor del creixement demogràfic correspon al col·lectiu d’altres nacionalitats, el qual augmenta en 818 persones (5,4%). També creix el nombre de residents amb nacionalitat andorrana, amb 557 persones més (1,4%), així com els ciutadans de nacionalitat espanyola (309, 1,5%) i francesa (257, 6,4%).
Destaca el creixement del nombre de persones amb nacionalitat colombiana, peruana i argentina, els quals suposen el 26,4% de la variació anual del total
També destaca el creixement del nombre de persones amb nacionalitat colombiana, peruana i argentina, els quals suposen el 26,4% de la variació anual del total de la població estimada amb 265, 136 i 69 residents, respectivament. L’únic dels principals col·lectius que registra una evolució negativa és el de nacionalitat portuguesa, que disminueix en 160 residents respecte al juny del 2025, un descens de l’1,9%.
Pel que fa a l’estructura de la població, la major part dels residents, el 73,3%, es concentra en la franja d’edat compresa entre els 15 i els 64 anys. Els menors de 15 anys representen el 10,6% del total, mentre que les persones de 65 anys o més suposen el 16%. D’altra banda, la població inscrita als censos comunals també manté una tendència positiva. A finals de juny, els registres comunals sumaven 94.455 persones, 483 més que un any abans, cosa que representa un increment del 0,5% respecte a les 93.972 persones censades el juny del 2025.
La diferència entre la població estimada i la censada es redueix fins al 5,2%
La diferència entre la població resident estimada i la registrada als censos comunals continua reduint-se. A 30 de juny del 2026, Estadística estima que la població resident és de 89.752 persones, mentre que els registres comunals en comptabilitzen 94.455, una diferència de 4.703 persones, equivalent al 5,2%. Un any abans, aquesta divergència era del 6,8%.
Per parròquies, la bretxa entre la població estimada i la registrada s’ha reduït especialment a Encamp (-7,5%), la Massana (-3,9%), Ordino (-0,7%), Sant Julià de Lòria (-0,2%) i Escaldes-Engordany (-0,1%). En canvi, la diferència ha augmentat lleugerament a Andorra la Vella (+0,5%) i a Canillo (+0,4%).