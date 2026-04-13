La població del país incrementa en més de 1.700 persones en només un any i s’enfila fins a prop dels 90.000 residents

La població resident al país continua a l’alça. Segons les dades publicades aquest dilluns pel Departament d’Estadística, compta amb 89.368 habitants a 31 de març del 2026, una xifra que representa un increment de l’1,9% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 1.705 persones més.
Val a dir que el creixement no és homogeni al territori. La parròquia de Canillo lidera l’augment en termes relatius, amb un increment del 6,7% (+409 residents), seguida d’Escaldes-Engordany (+2,4%) i Encamp (+2,4%). També registren pujades la Massana (+2,1%), Ordino (+2,8%) i Sant Julià de Lòria (+1,2%). En canvi, Andorra la Vella és la que menys creix, amb un tímid 0,2%.
Pel que fa a la composició per nacionalitats, l’increment es concentra especialment en el col·lectiu d’“altres nacionalitats”, el qual suma 965 persones més en un any (+6,5%). També creix la població amb nacionalitat andorrana (+351 persones, +0,9%), l’espanyola (+283, +1,4%) i la francesa (+249, +6,3%). En canvi, el col·lectiu portuguès continua a la baixa, amb una disminució de 143 residents (-1,7%). Dins del grup d’altres nacionalitats, destaca l’increment de persones procedents de Colòmbia, el Perú i l’Argentina, les quals concentren prop d’un terç del creixement anual d’aquest segment.
Des del punt de vista demogràfic, Andorra manté una estructura marcada per la població en edat activa: el 73,4% dels residents tenen entre 15 i 64 anys. Els menors de 15 anys representen el 10,7%, mentre que el 15,9% de la població supera els 65 anys.
Les dades també evidencien una diferència entre la població estimada i la registrada als censos comunals. A març del 2026, els registres comunals sumen 93.852 persones, un 5% més que l’estimació oficial. Aquesta divergència, segons Estadística, respon en part a processos de depuració administrativa i a les diferències en els sistemes de validació de dades.
Amb tot, la tendència confirma el creixement sostingut del país, impulsat principalment per la immigració i amb un repartiment territorial desigual que consolida l’expansió fora de la capital.