Micó apunta la immigració com a peça clau per a combatre l’envelliment demogràfic que viu el Principat

El coordinador del grup de sociologia d’AR+I, Joan Micó, ha apuntat que la immigració es configura com un dels principals factors a tenir en compte en relació amb el futur demogràfic del país. Tal com ha assenyalat, “la piràmide demogràfica que tenim, com passa a la resta de països del voltant, cada cop és més envellida” i “és necessari donar relleu”. A més, “nosaltres tenim una situació una mica diferent a altres països”, ja que aquí va tenir lloc un moviment anomenat ‘baby boom’ i que “està relacionat amb èpoques de més creixement demogràfic del país”. Tota una generació que, ara, començarà a entrar dins de la jubilació.
D’aquesta manera, el sociòleg ha sostingut que, “cada cop, hi haurà més gent que vingui a treballar” a Andorra no perquè “el creixement econòmic del país” ho demani, sinó “per reemplaçar totes aquestes persones que s’estan jubilant”, sobretot, en sectors com l’hostaleria o al comerç. Així doncs, Micó també ha apuntat que aquesta arribada de població nouvinguda ajudaria a alleugerir altre dels reptes demogràfics que té el país sobre la taula: els naixements. Amb tot, ha destacat que “la taxa en fecunditat és molt baixa i continuarà sent molt baixa”, tot i que és conscient que és una situació comuna a la resta d’estats europeus.
Nou ‘prototipus’ d’andorrà
Preguntat sobre si arran de l’arribada de famílies migrants al país també pot néixer un ‘nou prototipus’ d’andorrà, Micó ha explicat que això és una cosa que “ja ha passat”. “Si mirem les onades que han vingut i han migrat, als anys 60 hi va haver molta gent d’Espanya: d’Andalusia o de Galícia. Després, aquestes onades que ho han fet de Portugal han seguit el mateix procés”, ha assenyalat. El sociòleg ha especificat que “la major part d’aquesta població ha fet vida aquí”. “Els fills han nascut aquí, han aconseguit un treball, han tingut bones feines, i això ja ha canviat la identitat del país”, ha destacat.
“Això ja està acabat. A Andorra som una barreja. Hi ha la part tradicional, que és superimportant, però la realitat identitària d’Andorra ja és diferent. Estem en aquest procés”, ha relatat. Per a Micó, la clau és que “aquestes persones que venen”, a més a més, “tinguin fills, i aquests fills ja tinguin la identitat dels pares, però que també assumeixin la identitat del país”. “Seria fer un mix. Ens passa aquí i passa a la resta d’Europa. El problema de l’envelliment és arreu”, ha matisat. Segons Micó, s’haurien de deixar de banda les “solucions fàcils i populistes” i apostar “per les societats més complexes”, tot aprenent a valorar “aquesta barreja”.
Finalment, Micó és conscient que hi ha factors que, durant els últims anys, estan fent més complicat que hi hagi una estabilitat al país per part de les persones nouvingudes. “Al Principat, el fet ara que hi hagi problema d’habitatge, ho dificulta; el fet que hi hagi persones que tenen molt pocs fills perquè no els poden tenir, ho dificulta”, ha apuntat. D’igual forma, són situacions que també “dificulten el seu arrelament”, ja que “si tu no tens família, és més fàcil que marxis”, informa l’ANA.