Discrepància en els percentatges

La Plataforma planteja a Govern augments progressius del 2,57% fins al 18% per al no-GAdA

Els representants sindicals consideren insuficients els percentatges del Govern, que oscil·len entre l’1% i el 8% segons l’antiguitat

La Plataforma Sindical de la Funció Pública ha traslladat al Govern una contraproposta salarial que contempla increments en el complement de carrera, conegut com a no-GAdA, que oscil·len entre el 2,57% i el 18%, en funció de l’antiguitat dels treballadors, segons han apuntat fonts properes a la plataforma a EL PERIÒDIC. Aquesta iniciativa sorgeix després de la consulta realitzada a les assemblees extraordinàries dels diferents sindicats de l’Administració general i de l’Administració de Justícia, i constitueix una resposta clara i unitària a la proposta de política retributiva presentada pel Ministeri de Funció Pública.

Segons la proposta sindical, l’aplicació del no-GAdA s’hauria d’incorporar a la nòmina a partir del mes de juliol del 2025, amb efectes retroactius des del gener del mateix any. Els percentatges proposats varien de manera progressiva segons els trams d’antiguitat: els treballadors amb entre tres i quatre anys percebrien un increment del 2,57%; els de cinc a sis anys, un 5,14%; entre set i vuit anys, un 7,71%; i els d’entre nou i deu anys, un 10,29%.

A mesura que augmenta l’antiguitat, també ho fa el percentatge: els empleats amb entre onze i dotze anys rebrien un 12,86%, els de tretze a catorze anys un 15,43%, i els que acumulen més de quinze anys de servei, el percentatge màxim, fixat en el 18%. En canvi, els treballadors amb una antiguitat d’entre un i dos anys no rebrien cap increment en aquest concepte.

Aquesta proposta contrasta amb la presentada pel Govern, que plantejava uns increments més moderats i graduals, amb un màxim del 8% per als treballadors amb més anys d’antiguitat. Segons aquest esquema governamental, els increments començaven amb un 1% per als professionals amb entre un i dos anys de servei, i anaven augmentant fins al 2%, 3%, 4% i 6%, en trams biannuals, fins a arribar al 8% esmentat. Aquesta oferta ha estat rebutjada per la Plataforma per considerar-la insuficient i desconnectada de la realitat del col·lectiu.

Pel que fa al futur, la Plataforma també planteja que durant els exercicis 2026 i 2027 s’apliquin noves taules retributives a tot el personal públic, tant de l’Administració general com de l’Administració de Justícia. Així mateix, demana que els imports assolits pel complement de carrera es mantinguin amb caràcter fix i consolidable, garantint la seva continuïtat en el temps.