  • La implementació d’aquesta tecnologia ha estat possible gràcies a la col·laboració amb Andorra Recerca + Innovació (AR+I). | Govern d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Nova eina contra emergències nacionals

La plataforma Argos centralitza sistemes d’alerta i reforça la gestió d’emergències davant riscos naturals

La nova eina, desenvolupada amb Andorra Recerca i Innovació, permet anticipar escenaris de risc com inundacions, allaus o incendis

El departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències ha posat en marxa Argos, una plataforma multirisc que centralitza diversos sistemes d’avís i detecció per millorar la prevenció, el seguiment i la resposta davant emergències. L’eina protegeix la població, els béns i el medi ambient, i s’emmarca en la voluntat del Govern d’alinear-se amb el Marc de Sendai de les Nacions Unides per a la reducció del risc de desastres.

El director de Protecció Civil, Cristian Pons, ha remarcat que “l’augment dels fenòmens meteorològics extrems derivats del canvi climàtic fa imprescindible disposar d’eines que permetin anticipar escenaris de risc i minimitzar-ne els impactes”. Segons ha detallat, la plataforma donarà suport als treballs en curs sobre el risc d’inundació i, progressivament, permetrà integrar riscos com allaus, incendis, terratrèmols o altres episodis meteorològics adversos.

La implantació de la tecnologia ha estat possible gràcies a la col·laboració amb Andorra Recerca i Innovació (AR+I), qui des del 2023 ha treballat amb el Govern en una prova pilot. “Estem molt satisfets perquè un projecte que va començar fa tres anys amb el llançament d’un repte internacional d’innovació tecnològica s’ha acabat convertint en una eina operativa fonamental per als serveis d’emergències nacionals”, ha valorat la responsable de l’àrea de recerca d’AR+I, Laura Trapero.

La mateixa responsable ha subratllat que “la recerca aplicada pot traduir-se en eines concretes que tenen una utilitat per a la població, en aquest cas, per a la prevenció i gestió de riscos naturals”. El projecte té l’origen en el Repte PLANETech 2022, impulsat per AR+I amb PLANETech i la Mountain Partnership de les Nacions Unides. La start-up HYDS en va resultar guanyadora i va desplegar la prova pilot que ha desembocat en la consolidació d’Argos com a nova eina de gestió d’emergències al país.

