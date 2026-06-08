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El Periòdic d'Andorra
Efectius dels cossos públics

La plantilla policial creix fins als 331 efectius el 2025, amb 137 bombers i només 79 professionals penitenciaris

La presència femenina se situa en el 21,8% a la policia i en el 21,5% als serveis penitenciaris, però cau fins al 10,2% entre els efectius de bombers

El Principat va tancar el 2025 amb 331 efectius policials, dotze més que l’any anterior, segons les dades oficials corresponents al 31 de desembre. En canvi, el cos de bombers va registrar un lleuger descens i va situar la plantilla en 137 professionals, un menys que el 2024, mentre que els efectius penitenciaris es van mantenir estables en 79 persones.

Dels 331 membres de la policia, 266 corresponien a personal policíac i 65 a personal administratiu o tècnic. A finals d’any no hi havia cap alumne en formació. La ràtio policial es va situar en 298,7 efectius per cada 100.000 habitants, una xifra un 0,4% superior a la de l’any anterior.

Pel que fa a la distribució per sexes, els homes representaven el 78,2% dels efectius policials, mentre que les dones suposaven el 21,8%. Aquesta tendència s’inverteix entre el personal administratiu i tècnic, on les dones concentren el 70,8% dels llocs de treball.

Els bombers continuen sent el cos més masculinitzat, amb un 89,8% d’homes entre els seus efectius

Al centre penitenciari, els 79 efectius es distribuïen entre 64 professionals del personal penitenciari i 15 treballadors administratius o tècnics. Els homes representaven el 78,5% de la plantilla i les dones el 21,5%. La ràtio es va situar en 88,7 efectius per cada 100.000 habitants, un 2,2% menys que el 2024.

Quant al cos de bombers, la plantilla estava formada per 120 membres del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments i 17 treballadors administratius o tècnics. Tampoc hi havia alumnes en formació. Amb un 89,8% d’homes i un 10,2% de dones, continua sent el cos amb una presència masculina més elevada. La ràtio va quedar fixada en 153,8 efectius per cada 100.000 habitants, un 2,9% inferior a la de l’any precedent.

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