Casal atribueix la manca de candidat de DA per a les eleccions com a factor clau d’uns resultats que «no ens agraden»

«És evident que hi ha aspectes de l’enquesta que no ens agraden, com sortir com a segona força, però també és cert que tenim marge de maniobra i marge de creixement», ha afirmat el secretari general de Demòcrates per Andorra (DA), Guillem Casal, en la seva valoració dels resultats de l’Enquesta Primavera Política 2026 d’Andorra Recerca i Innovació.
D’aquesta manera, Casal ha valorat amb prudència uns resultats que situen Concòrdia per davant de la formació taronja en intenció de vot decidit i simpatia. Tot i reconèixer que hi ha aspectes de l’estudi que «no agraden», el secretari general ha defensat que el partit encara disposa de «marge de maniobra i marge de creixement» i ha atribuït part dels resultats al fet que DA encara no hagi designat el seu candidat per a les pròximes eleccions generals.
En aquest sentit, Casal ha recordat que Demòcrates acumula 16 anys de govern i que això comporta tant elements favorables com desgast polític. «L’enquesta fa aflorar alguns d’aquests aspectes que juguen en contra», ha admès. Tot i això, ha destacat que una part important dels votants que van donar suport a DA en les darreres eleccions encara no han decidit què votaran en uns futurs comicis. Així, ha apuntalat que entre el 37% i el 38% dels antics votants de la formació es troben actualment en la ‘bossa’ d’indecisos. «Som el partit que té més indecisos i, per tant, també el que té més marge de creixement», ha assegurat.
Precisament, Casal considera que aquesta situació està estretament relacionada amb una de les principals incògnites que encara té obertes la formació com la designació del candidat que haurà de substituir Xavier Espot al capdavant del projecte. «El nostre líder, que és el més ben valorat i el que genera més confiança, per una raó constitucional no es pot tornar a presentar», ha recordat.
Tot i que ha evitat donar pistes sobre el calendari intern, sí que ha admès que la manca de candidat pot influir en la fotografia actual que dibuixa l’enquesta. «És una pregunta prou important que pot acabar variant el resultat final i encara falta resoldre aquesta incògnita de l’equació», ha assenyalat. Amb tot, ha garantit que, com no pot ser d’una altra manera, el partit completarà aquest procés intern abans de la convocatòria electoral. «El trobarem, d’això en podeu estar segurs», ha afirmat.
Malgrat que Concòrdia aparegui al capdavant de la intenció de vot, Casal ha posat l’accent en altres dades de l’estudi que considera positives per a DA. Entre aquestes, ha destacat que prop de la meitat dels enquestats continuen veient Demòcrates com la força amb més opcions de guanyar unes eleccions generals. «Això vol dir que, fins i tot sense tenir candidat anunciat a hores d’ara, la majoria dels enquestats ens continuen veient com a partit de govern i amb capacitat de governar», ha remarcat.
Finalment, el secretari general també ha defensat la tasca de l’Executiu davant d’un context marcat per les preocupacions sobre l’habitatge, el poder adquisitiu i la qualitat dels serveis públics. Segons ha argumentat, el Govern està impulsant mesures per afrontar aquests reptes, tot i que els seus resultats encara no són plenament visibles. «Hi ha mesures que ja comencem a veure que funcionen, però els seus efectes positius es veuran sobretot a mitjà termini», ha finalitzat.