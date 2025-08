Proposta cultural i gastronòmica consolidada

La plaça de l’Església recupera el Sabors d’Estiu amb música local, tallers artesanals i oferta gastronòmica

L’esdeveniment torna al seu escenari original del 27 al 31 d’agost, amb activitats diverses, després de la reforma de la part alta d’Escaldes

La sisena edició de Sabors d’Estiu se celebrarà del 27 al 31 d’agost a la plaça de l’Església d’Escaldes-Engordany, que recupera així el seu rol com a escenari principal d’aquest esdeveniment després de la recent remodelació de l’espai. Organitzada pel comú, la iniciativa té com a objectiu dinamitzar la zona alta de la parròquia amb activitats adreçades a un públic ampli.

La programació musical inclourà actuacions amb presència destacada d’artistes locals. Hi participaran, entre d’altres, el guanyador de l’Escaldes Sound, Vibrand en Clau de Soul, Kim the Mowgli, Soulstorm Band, The Swing Girls, Andorra Jazz Quartet, Anyway, Patxi Leiva, La Grossband, The Scarlett Brotherhood i DJ Merlí.

A més dels concerts, el certamen oferirà tallers creatius com ara manualitats amb paper i fang, elaboració d’espelmes, cuina de pastissets, mojitos sense alcohol i degustació de tes i dolços àrabs. Paral·lelament, s’instal·larà un mercat artesanal i una zona de restauració amb foodtrucks, completant així una proposta que combina cultura, gastronomia i activitat local.

Des del comú, es destaca que Sabors d’Estiu busca també posar en valor la zona històrica d’Escaldes-Engordany, que ha estat transformada en un espai més accessible i modern. La plaça de l’Església es vol consolidar com un punt neuràlgic per a esdeveniments on conflueixin l’oferta cultural i l’entorn urbà.