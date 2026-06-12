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El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Serveis de temporada

La piscina exterior dels Centre Esportiu Serradells reobrirà el 19 de juny i allargarà la temporada fins al 30 d’agost

La piscina exterior obrirà amb tarifes de 5 euros per a joves i majors de 65 anys, 6,5 euros per als adults i un abonament per a socis per 50 euros

La piscina exterior del centre esportiu dels Serradells tornarà a obrir les portes el proper 19 de juny per donar el tret de sortida a la temporada d’estiu. L’equipament estarà operatiu fins al 30 d’agost i es podrà utilitzar cada dia de la setmana, de dilluns a diumenge, en horari ininterromput d’11.00 a 19.00 hores.

Pel que fa a les tarifes, l’accés serà gratuït per als socis del centre esportiu i també per als infants menors de 3 anys. Per a la resta d’usuaris, l’entrada de dia tindrà un cost de 6,5 euros per als adults, mentre que els joves menors de 16 anys i les persones majors de 65 anys podran accedir-hi per 5 euros.

L’accés serà gratuït per als socis i els menors de 3 anys, amb tarifes reduïdes per a joves i sèniors

A més, el centre esportiu ha previst una modalitat d’abonament per facilitar l’ús recurrent de les instal·lacions durant els mesos d’estiu. En aquest sentit, els usuaris podran adquirir un paquet de deu entrades per un import de 50 euros.

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