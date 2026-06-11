Les Nits d’Estiu als Museus despleguen més de 60 activitats culturals per tot el país entre els mesos de juny i setembre

La Taula de Museus d’Andorra ha presentat aquest dijous una nova edició de les Nits d’Estiu als Museus, una iniciativa que enguany reunirà 64 activitats culturals distribuïdes per tot el territori entre el 16 de juny i el 15 de setembre. Sota el lema ‘Activitats que t’atrapen’, la proposta busca acostar el patrimoni a la ciutadania a través d’experiències diverses i pensades per a tots els públics.
L’acte de presentació s’ha celebrat a la Casa de Guardes d’Engolasters, una ubicació escollida per posar en valor l’activitat de FEDA Cultura malgrat el tancament temporal del MW Museu de l’Electricitat per les obres de reforma. Durant la presentació, la cap d’Àrea de Museus i Monuments, Rut Casabella, i la coordinadora del MW Museu de l’Electricitat, Fran Alcázar, han destacat la voluntat de tots els equipaments museístics de treballar conjuntament per oferir una programació transversal i atractiva.
La proposta busca acostar el patrimoni a la ciutadania a través d’experiències diverses i pensades per a tots els públics
La música tornarà a ser un dels grans eixos del programa amb actuacions repartides en diferents espais del país. Entre les propostes destaquen els concerts d’Astrio al Santuari de Meritxell, el duet líric Duo Gemelle a Sant Martí de la Cortinada o els Balls Cantats al Museu Casa Rull. També hi tindrà un paper destacat el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), que arribarà a espais com l’Hotel Rosaleda, Santa Coloma, Sant Julià de Lòria i el llac d’Engolasters.
El cinema també serà protagonista amb projeccions a la fresca i cicles temàtics. El Museu La Massana Còmic dedicarà una programació especial als clàssics de terror dels anys trenta, mentre que Andorra la Vella i Santa Coloma acolliran sessions de cinema a l’aire lliure. FEDA Cultura, per la seva banda, projectarà el film d’animació Solan i Eri, missió a la Lluna i el documental Echo of Greenland a Engolasters.
Entre les propostes destaquen els concerts d’Astrio al Santuari de Meritxell, el duet líric Duo Gemelle a Sant Martí de la Cortinada o els Balls Cantats al Museu Casa Rull
La iniciativa inclou igualment visites nocturnes a exposicions, conferències especialitzades, observacions astronòmiques, recorreguts patrimonials i activitats familiars. Entre les novetats hi ha visites teatralitzades a Casa Cristo i al Camí Hidroelèctric d’Engolasters, així com rutes guiades per diferents indrets del país i tallers artístics vinculats als museus participants.
L’oferta es completa amb diverses experiències gastronòmiques, com ara tastos de vins a la Casa Museu d’Areny-Plandolit o degustacions d’embotits artesans i cervesa al Museu de la Moto de Canillo. Des de l’organització recorden que la majoria de les activitats són gratuïtes, però requereixen reserva prèvia a causa de l’aforament limitat dels espais. Les inscripcions s’han de tramitar directament amb cada equipament participant, seguint les indicacions recollides al programa oficial.