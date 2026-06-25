La nova ‘Mou-te’ estrena informació en temps real mentre el pagament amb targeta arribarà aquest novembre

Govern i FEDA posaran en funcionament aquest divendres la nova aplicació ‘Mou-te Next Generation’, una evolució de l’actual plataforma que incorpora noves funcionalitats per facilitar la planificació dels desplaçaments i reforçar la intermodalitat. Entre les principals novetats hi destaquen la integració dels autobusos nacionals i comunals, la disponibilitat dels aparcaments públics, el servei de bicicleta compartida Cicland i la informació en temps real de tota la flota d’autobusos gràcies a la implantació de sistemes GPS.
El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha assegurat que «a la mateixa aplicació tindreu tant el bus nacional com els aparcaments disponibles, com també el Cicland, i permetrà una millor planificació dels mateixos viatges», tot destacant que una de les funcionalitats més esperades serà precisament la informació en temps real dels autobusos. «Abans s’havia de buscar l’arribada; ara aquesta informació apareix directament a la pantalla d’acollida en temps real i amb un disseny molt més fàcil de llegir», ha explicat el director de FEDA Solucions, Ivan Mora.
«Abans s’havia de buscar l’arribada; ara aquesta informació apareix directament a la pantalla d’acollida en temps real i amb un disseny molt més fàcil de llegir» – Ivan Mora
A més, els usuaris podran visualitzar sobre el mapa els autobusos en moviment i la direcció que segueixen, mentre que en futures actualitzacions també s’indicarà si els vehicles circulen amb retard o avançament respecte a l’horari previst. Per altra banda, l’aplicació permetrà planificar un mateix trajecte combinant autobús, bicicleta compartida i vehicle privat, alhora que incorporarà els horaris dels serveis Uclic d’Encamp i Canillo i facilitarà l’accés directe a les seves reserves. També mantindrà la informació sobre les estacions de Cicland, els punts de recàrrega de bicicletes elèctriques i l’ocupació dels aparcaments públics.
Paral·lelament, Forné ha anunciat que el pagament amb targeta bancària estarà disponible als autobusos del país el novembre del 2026, un sistema que eliminarà la necessitat d’utilitzar exclusivament els mecanismes actuals de validació. A més, han destacat que el desenvolupament de la nova plataforma ha requerit prop d’un any de treball: «Hem estat treballant perquè la informació que tenen els nostres usuaris sigui de la màxima qualitat i que sigui accessible per a tothom», ha assenyalat Mora, tot recordant que l’aplicació incorpora funcionalitats específiques per a persones amb discapacitat visual, dificultats cognitives o mobilitat reduïda.
«Sempre hi ha petites diferències quan hi ha col·lectius, però això no vol dir que el Govern no hagi fet les màximes facilitats per poder tenir precisament el sector unit» – David Forné
La presentació també ha servit per constatar el creixement de l’eina des de la implantació de la gratuïtat del transport públic, passant els dispositius actius mensuals de 3.280 el 2022 a 32.297 el gener del 2026. «És una taxa de penetració molt elevada», ha afirmat Mora. A més, l’eina registra actualment prop de 900.000 sessions mensuals (amb un màxim de 912.000 el passat febrer). «És una aplicació molt consultada i estem molt satisfets de l’ús i de la utilitat que podem percebre dels nostres usuaris», ha afegit el director de FEDA Solucions.
Finalment, Forné també ha valorat positivament l’evolució de l’aplicació ‘Taxi Andorra‘, i, tot i reconèixer que el projecte «va costar molt», ha assegurat que el resultat final ha estat «satisfactori» i que la plataforma ja és utilitzada per un nombre important d’usuaris. «Sempre hi ha petites diferències quan hi ha col·lectius, però això no vol dir que el Govern no hagi fet les màximes facilitats per poder tenir precisament el sector unit», ha afirmat, avançant que els professionals que encara no formen part de la plataforma s’hi incorporaran properament.