Nou espai per conviure

La nova plaça del Poble s’obrirà per la Festa Major amb nous espais verds i àrees diferenciades per edats

La reurbanització inclou la connexió amb la plaça de les Vinyes, la impermeabilització del sòl i la restricció d’accés a gossos a les zones verdes

La nova plaça del Poble d’Andorra la Vella s’obrirà parcialment a la ciutadania l’1 d’agost coincidint amb els actes de la Festa Major. Segons ha informat la cònsol menor, Olalla Losada, les obres s’han dividit en dues fases: la primera, que correspon a la plaça del Poble pròpiament dita, estarà a punt per a aquesta data, mentre que la segona, que afecta la plaça de les Vinyes, finalitzarà a finals de setembre. “Hi ha dues fases, la fase 1 que podrem presentar i obrir a la ciutadania a partir de l’1 d’agost”, ha indicat Losada, afegint que “la nostra obsessió és que poguéssim tenir oberta la plaça per fer tots els actes que tindran lloc durant la Festa Major”.

La reurbanització té com a objectiu la unificació dels dos espais en un conjunt funcional i estèticament cohesionat. “Un cop tinguem tant fase 1 com fase 2, podrem fer una inauguració de les dues fases”, ha explicat Losada. El projecte s’ha concebut per potenciar l’ús quotidià d’un espai que fins ara havia estat percebut com una zona de pas. “Una altra de les coses que tenia com a problemàtica aquesta plaça era que la gent s’havia acostumat a que fos una plaça de pas”, ha apuntat la cònsol, tot destacant que s’hi ha instal·lat un escenari pensat per a activitats culturals de petit i mitjà format, com cinema a la fresca o espectacles infantils.

Els treballs de la nova plaça del Poble continuen a bon ritme amb l’objectiu d’estar enllestits l’1 d’agost. |Comú d’Andorra la Vella / Tony Lara

El nou disseny de la plaça incorpora una important superfície verda, amb un total de 1.100 metres quadrats enjardinats dins dels 7.000 m² d’actuació. “S’ha demanat molt que hi hagués una part d’espais verds i per això hem ampliat aquesta part verda i d’arbust”, ha remarcat Losada, tot posant en relleu que aquestes zones estan pensades per al descans i la convivència. Per tal de preservar-ne el bon estat, s’ha establert una restricció parcial per a gossos. “Haurem de restringir que els gossos puguin utilitzar la gespa per fer les seves necessitats”, ha afirmat, tot demanant corresponsabilitat als propietaris d’animals. Amb tot, ha garantit la circulació de mascotes per l’espai públic: “Els gossos podran passar per la plaça del Poble, només faltaria”.

En la redistribució de l’espai s’ha tingut en compte la diversitat d’usuaris. Els infants disposaran d’un nou espai de jocs, mentre que els adolescents tindran zones pròpies per fer activitats com el tennis de taula. “Els joves ens van demanar un espai per practicar ping-pong i tenir les seves pròpies activitats”, ha destacat Losada, qui també ha confirmat la preservació del camp de petanca per a la gent gran.

Un altre dels elements destacats de la reforma ha estat la millora de la impermeabilització del subsòl, per resoldre les filtracions d’aigua que afectaven el Centre de Congressos en episodis de pluja intensa. “Una de les intervencions necessàries era la de les infiltracions d’aigua”, ha assenyalat la cònsol, remarcant que cap dels actes previstos s’ha hagut de suspendre. Paral·lelament, els ascensors actuals tornaran a estar operatius a partir del mes d’agost, mentre es reformula el concurs per a la instal·lació de nous elevadors amb tecnologia actualitzada.

El projecte es va iniciar amb una estimació pressupostària de 2,3 milions d’euros, tot i que s’hi han hagut de fer ajustos. “Sabem que és possible que hi hagi un decalatge, però no el tenim encara comptabilitzat”, ha admès Losada, qui ha atribuït les modificacions a l’adaptació dels horaris i l’activitat dels equipaments del voltant, com el Centre de Congressos i el Comú mateix.

La segona fase, la que correspon a la plaça de les Vinyes, es preveu que estigui enllestida a finals de setembre. Un cop completat tot el projecte, el comú organitzarà la inauguració oficial del conjunt. “A veure si podem aconseguir deixar de dir-li els dos espais i parlar ja d’un projecte únic”, ha conclòs Losada.

Visita d’obres a la plaça del Poble d’Andorra la Vella, on s’estan enllestint els treballs de la primera fase de la reforma, prevista per obrir-se a la ciutadania l’1 d’agost. | Comú d’Andorra la Vella / Tony Lara

La cónsol Olalla Losada i el conseller Jordi Cabanes, durant la visita d’obres de la nova Plaça del Poble. | Comú d’Andorra la Vella / Tony Lara