La nova enquesta de l’AR+I pregunta a 1.000 andorrans sobre valors, llibertat, religió, tecnologia i política

L’àrea de Sociologia d’Andorra Recerca Innovació (AR+I) ha iniciat el treball de camp de l’enquesta mundial de valors, que es fa arreu del món cada cinc anys, tot i que la darrera a Andorra va ser el 2018. Durant els propers dies els enquestadors d’AR+I realitzaran el qüestionari, d’unes 250 preguntes, a un miler de persones del país majors de divuit anys.
Alguns dels blocs temàtics dels quals consta l’enquesta, que té les mateixes preguntes independentment del país en la que es faci, són la importància de la família, amics, treball o religió en la vida de la persona enquestada. També se centra en ensenyança amb preguntes com ‘quines considera que són les qualitats especialment importants per ensenyar als infants?’ o la llibertat: ‘en una escala de l’1 al 10, en què 1 vol dir Cap capacitat d’elecció i 10 Molta capacitat d’elecció, quin grau de llibertat d’elecció i control sent que té sobre la seva vida’.
L’enquesta també inclou apartats sobre ciència, tecnologia, canvi climàtic, valors religiosos, normes, planificació familiar o corrupció, entre d’altres. Així, s’inclouen preguntes com: ‘No cal dir que tots esperem que no hi hagi una altra guerra, però si n’hi hagués una, estaríeu disposat/ada a lluitar per Andorra?’, ‘diríeu que la intel·ligència artificial és bona o dolenta per a la humanitat?’ o, ‘quan voteu, voteu per un partit perquè us agrada o perquè no us agraden els altres?’.
Des del grup de sociologia d’AR+I es recorda que la tria del llistat de telèfons per efectuar les enquestes és automatitzada i que les dades recollides es tracten des de l’anonimat.