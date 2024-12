La neu del cap de setmana decidirà la data oficial de l’inici de la temporada d’esquí

Les estacions d’esquí d’Andorra, Grandvalira i Ordino Arcalís, han anunciat que la data d’obertura oficial de la temporada queda ajornada. Malgrat que inicialment es preveia obrir de manera parcial aquest divendres 6 de desembre amb algunes pistes habilitades als sectors del Pas de la Casa i Grau Roig de Grandvalira, així com a la Coma d’Ordino Arcalís, les condicions meteorològiques actuals i l’estat del terreny han portat a aquesta decisió. “Les condicions actuals del terreny i la previsió de nevades han estat decisives per posposar l’obertura”, han indicat a través d’un comunicat.

Les previsions meteorològiques, però, generen optimisme. S’espera l’arribada d’un front fred amb nevades generalitzades a partir de dissabte al vespre, les quals podrien estendre’s fins dilluns. Aquestes precipitacions, sumades a les baixes temperatures previstes, afavoriran també la producció de neu artificial, un element crucial per garantir una obertura en les millors condicions.

Per altra banda, aquesta combinació de factors permetria que, a partir de la setmana vinent, les tres grans estacions del país – Grandvalira, Ordino Arcalís i Pal Arinsal – estiguin plenament operatives per als amants de l’esquí i el snowboard. “El nostre objectiu és oferir unes pistes en condicions òptimes i segures per als visitants”, han explicat els responsables de l’estació.

Una imatge de les pistes del Pas de la Casa, avui.

Esforços continuats per garantir l’obertura

Des de fa setmanes, els equips de les estacions han dedicat recursos i treball constant per condicionar les pistes malgrat les febles nevades i les temperatures moderades de les darreres setmanes. Les tasques d’adequació del terreny, la producció de neu de cultiu quan les condicions ho han permès i la planificació de l’operativa han estat fonamentals per estar preparats per l’arribada de les nevades. “Les pistes del Pas de la Casa, Grau Roig i la Coma estan gairebé a punt, però volem assegurar que la qualitat sigui la millor per als esquiadors,” han afirmat des de Grandvalira.

Els sectors del Pas de la Casa i Grau Roig de Grandvalira, així com la Coma a Ordino Arcalís, són les zones que més a prop estan d’obrir-se, però l’objectiu principal és assegurar una experiència d’alta qualitat per als visitants, motiu pel qual s’ha optat per esperar les precipitacions del cap de setmana. “Properament, informarem de la data definitiva d’obertura, que dependrà de les nevades previstes i de l’evolució de les temperatures,” han assegurat fonts de les estacions.

Una imatge de les pistes de Grau Roig, avui.

Una alternativa d’oci per al Pont de la Puríssima

Tot i l’ajornament de l’obertura de les pistes, les estacions ofereixen una àmplia varietat d’activitats per als visitants durant el pont de la Puríssima. Propostes com el Bike Park d’hivern de Pal Arinsal, amb més de 16 quilòmetres de circuits adaptats, i el Mon(t) Magic de Canillo, amb atraccions com el Màgic Gliss i la tirolina, garanteixen opcions d’entreteniment per a petits i grans. “Hem treballat per oferir alternatives lúdiques i turístiques que complementin l’experiència dels visitants durant aquest pont,” han indicat.