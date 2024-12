Grandvalira i Ordino Arcalís s’esforcen per obrir pistes aquest cap de setmana

Grandvalira i Ordino Arcalís fan un esforç per garantir una obertura parcial de les pistes aquest divendres 6 de desembre. Les baixes temperatures i les febles nevades recents, combinades amb el treball intens dels equips de terreny, han permès habilitar algunes pistes als sectors del Pas de la Casa i Grau Roig de Grandvalira, així com a l’àrea de la Coma d’Ordino Arcalís.

Les previsions meteorològiques apunten a l’arribada d’un front fred amb nevades generalitzades des de dissabte al vespre fins dilluns. Aquestes condicions podrien permetre l’obertura completa de les tres estacions d’esquí del país a partir de la setmana vinent.

Mentrestant, Pal Arinsal i el sector Canillo de Grandvalira preparen una oferta turística alternativa per divendres, amb activitats com el Bike Park d’hivern i el Mon(t) Magic Family Park, oferint opcions d’oci per als visitants que s’apropin durant el pont de la Puríssima.