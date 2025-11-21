La neu arriba al tot el territori, amb fins a 20 centímetres de neu a les cotes més altes en una jornada marcada pel fred

La nevada anunciada ha fet acte de presència aquest divendres a totes les cotes del país, cobrint d’un mantell blanc el conjunt del territori andorrà. A les zones més elevades, el gruix de neu acumulada ha arribat als 20 centímetres, amb registres de 21 a la Solana i les Fonts d’Arinsal, i de 19 a Sorteny. Segons les previsions, la nevada continuarà de manera generalitzada fins a mig matí, moment en què es preveu que quedi limitada a les parròquies del nord.
Després d’un breu parèntesi al migdia, la precipitació es reactivarà al vespre i tornarà a afectar la major part del país. Pel que fa a les temperatures, el Servei Meteorològic apunta que aquest divendres es viuran valors corresponents a una ‘ratxa freda’, tot i que sense arribar al llindar d’onada de fred. Les màximes previstes són de 0 graus a Andorra la Vella, -4 graus a 1.500 metres i -12 graus al Pas de la Casa.
La neu també ha tingut impacte en la xarxa viària. Mobilitat ha activat la fase groga en diversos trams, entre ells la sortida d’Escaldes-Engordany a la CG3. L’alerta es manté igualment a la CG2, a l’alçada de Meritxell, i a la RN22 en direcció a França.