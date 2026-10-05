La musicoteràpia contribueix a reduir un 30% l’ansietat i un 20% la depressió entre els pacients de cures pal·liatives

La musicoteràpia contribueix a reduir l’ansietat i la depressió entre els pacients de cures pal·liatives de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Així ho conclou el primer estudi d’investigació sobre aquesta teràpia dut a terme al país, amb el suport de la Fundació ONCA, en el qual han participat 34 pacients oncològics amb una malaltia avançada i incurable. Els resultats mostren una reducció del 30% de l’ansietat i del 20% de la depressió després de les sessions, mentre que el 74% dels participants han atorgat a l’experiència la màxima puntuació de satisfacció, amb un cinc sobre cinc.
«És un estudi petit, però significatiu», ha assenyalat la coordinadora clínica en funcions de la Unitat de Cures Pal·liatives, Cristina Royo, durant la presentació del treball, titulat ‘La musicoteràpia en cures pal·liatives: resultats del primer estudi d’investigació de musicoteràpia al país. De l’experiència a l’evidència’. Els 34 participants tenien una mitjana d’edat de 68,5 anys i presentaven una complexitat molt elevada, amb una distribució equivalent entre homes i dones. L’objectiu principal ha estat «avaluar els símptomes principals», tant físics com emocionals, abans i després de cada sessió, i determinar com a objectiu secundari fins a quin punt aquesta intervenció repercuteix en la qualitat de vida.
Actualment, la musicoteràpia s’ofereix dos dies a la setmana, amb un total de vuit hores, però el següent pas serà estudiar-ne l’impacte entre els pacients oncològics de l’hospital de dia
En aquest sentit, la musicoterapeuta Laia Font ha defensat que les dades permeten constatar un «benefici holístic» sobre els participants i que la musicoteràpia és un tractament que «ajuda el pacient en la qualitat de vida». A aquesta evolució s’hi afegeix l’elevada acceptació de les sessions, ja que gairebé tres de cada quatre pacients les han valorat amb la màxima puntuació possible, tot i que l’estudi també recull canvis en l’experiència dels pacients durant l’ingrés. Després de les sessions, els participants manifesten una major sensació de tranquil·litat, benestar i calma, amb un impacte que els responsables del treball qualifiquen de «perdurable».
La valoració positiva s’estén als professionals sanitaris, ja que una desena de membres dels equips assistencials han participat en l’avaluació i han considerat l’experiència «100% positiva», entre altres aspectes perquè la musicoteràpia contribueix a reforçar el vincle entre el pacient i l’equip que l’acompanya. «És ampliable a moltes àrees», ha remarcat Royo sobre les possibilitats de continuar desenvolupant el projecte més enllà. Actualment, la musicoteràpia s’ofereix dos dies a la setmana, amb un total de vuit hores, però el següent pas serà estudiar-ne l’impacte entre els pacients oncològics de l’hospital de dia. La previsió és poder iniciar aquesta nova avaluació durant els pròxims mesos i analitzar si els beneficis observats en l’estudi poden traslladar-se també a altres serveis hospitalaris.