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  • L’home, d’uns 40 anys, s’hauria quedat sense recursos. | F.L.
El Periòdic d'Andorra
Gest solidari

La mobilització d’alguns veïns del Pas de la Casa permet allotjar un home que feia diversos dies que dormia al ras

L’home, d’uns 40 anys, s’hauria quedat sense recursos mentre espera rebre una prestació que li permeti tornar a França a principis de setembre

La mobilització de diversos veïns del Pas de la Casa ha permès trobar allotjament temporal a un home d’uns 40 anys que feia quatre o cinc dies que dormia al ras a prop de la frontera entre Andorra i França. Segons han informat mitjans del país, l’home s’hauria quedat sense recursos econòmics i no disposaria dels diners necessaris per allotjar-se ni per continuar el trajecte cap a França. La situació va despertar la preocupació d’alguns residents, els quals es van mobilitzar per proporcionar-li menjar, beguda i altres elements de primera necessitat.

Entre les persones que s’han implicat en l’ajuda hi ha el veí i propietari d’un establiment del Pas de la Casa Facundo Lara, qui ha estat en contacte amb l’home durant aquests darrers dies. Després de passar diverses nits a l’exterior, l’home presentava algunes afectacions visibles derivades del fred. Segons el relat que ell mateix hauria traslladat als veïns, està a l’espera de rebre una prestació econòmica procedent de França entre els dies 2 i 5 de setembre, moment a partir del qual tindria previst continuar el viatge.

La situació ha generat també una resposta solidària entre els habitants del poble, amb diverses persones interessant-se per les seves necessitats i oferint-se a col·laborar. Finalment, aquesta mobilització i la implicació d’un establiment hoteler han permès trobar-li una solució provisional. En concret, l’home podrà passar dues nits a l’Hotel Merino, mentre continua esperant poder disposar dels recursos necessaris per marxar cap a França. Mentrestant, els veïns que s’han implicat en el cas continuen facilitant-li menjar, roba i altres necessitats bàsiques.

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