Acord institucional

La Cambra de Comerç proposa un acord amb la Massana per impulsar la resolució alternativa de conflictes

El conveni aposta per la mediació, la conciliació i el peritatge extrajudicial per gestionar controvèrsies de manera més àgil i eficient

El Comú de la Massana i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra han formalitzat aquest dilluns la signatura d’un memoràndum d’entesa per fomentar els mètodes alternatius de resolució de conflictes (ADR) en l’àmbit empresarial i institucional. L’acord busca promoure la mediació, la conciliació i el peritatge extrajudicial com a vies per gestionar desacords sense haver de recórrer als tribunals.

L’acte, celebrat a la casa comuna massanenca, ha comptat amb la participació de la cònsol major, Eva Sansa; el president de la Cambra, Josep Maria Mas, i l’assessora empresarial de l’entitat, Jordina Ticó. Segons ha expressat Sansa, l’entesa s’alinea amb els compromisos electorals del comú de fomentar la mediació com a eina per resoldre incidències: “Considerem que aporta molts avantatges per consensuar acords i desbloquejar problemes. L’objectiu és reforçar la confiança, l’escolta i el reconeixement de les diferències”.

Eva Sansa i Josep Maria Mas en un moment de la signatura. | Comú de la Massana

Amb aquest acord, la corporació es compromet a utilitzar els serveis del Centre de Resolució de Conflictes Empresarials de la Cambra en aquells casos susceptibles de ser tractats mitjançant ADR, així com col·laborar en la difusió dels avantatges d’aquests mètodes entre la ciutadania. Tot i que les demandes rebudes fins ara són puntuals, el centre ja ha resolt alguns casos amb acord entre les parts. Ticó ha insistit que la confidencialitat és un dels pilars del procés i ha subratllat que aquest és el primer conveni signat amb una administració local. “Esperem que sigui el primer de molts”, ha afegit.

Per la seva banda, el president de la Cambra ha remarcat que el memoràndum és un pas endavant cap a una administració “més oberta, propera i eficient”, la qual aposta pel diàleg per resoldre les controvèrsies. Mas ha subratllat que la iniciativa “reforça la confiança entre institucions i empreses” i afavoreix una millor governança. Finalment, Ticó ha recordat que el centre de resolució es va crear l’any 2022 amb l’objectiu d’oferir alternatives extrajudicials per a la gestió de conflictes empresarials. “Aquest enfocament afavoreix el manteniment de les relacions comercials i millora la imatge institucional del comú com una administració responsable i dialogant”, ha refermat.